全球多地有人接種英國牛津/阿斯利康（AstraZeneca）武肺疫苗後，出現血栓、腦出血等不良反應，甚至死亡，愛爾蘭和荷蘭先後宣佈，暫停阿斯利康疫苗接種工作，其中在荷蘭有4.3萬名預約接種被取消。阿斯利康回應指，經過審慎調查後，沒證據顯示其疫苗增加血栓風險，出現血栓的人數比例實際上反而較整體人口平均值低，世衞、歐洲藥品管理局（EMA）及英法等多國政府亦表示相信阿斯利康疫苗安全。

荷蘭 愛爾蘭加入暫停接種阿斯利康

荷蘭衞生大臣德揚（Hugo de Jonge）周日宣佈，因應挪威和丹麥的最新資料，決定暫停阿斯利康疫苗接種工作兩周，會了解血栓等症狀是否在接種疫苗後才出現，以至症狀是否由疫苗引發。德揚指，現階段相信疫苗本身「應該沒問題」，但需保持謹慎以策安全，才是明智之舉。荷蘭暫未錄得接種疫苗後出現血栓的個案，但今次決定將影響4.3萬名原定未來兩周接種阿斯利康疫苗的人士。

愛爾蘭同日較早前亦宣佈因應挪威狀況，暫停為國民接種阿斯利康疫苗，該國其後公佈當地少量接種阿斯利康後出現血栓的個案，但指血栓成因與挪威近日的個案不同。意大利北部的皮埃蒙特（Piedmont）大區一名教師早前接種阿斯利康疫苗後死亡，皮埃蒙特大區隨即宣佈暫停為居民接種同一批次的阿斯利康疫苗，直至查明教師死因為止，但其他批次的同款疫苗可繼續施打，西西里島亦有同類安排。

挪威政府周六公佈，該國有多名未滿50歲人士接種阿斯利康疫苗後，出現皮下出血、嚴重血栓及腦出血情況，奧地利一名女子日前接種疫苗後更出現嚴重血栓，最後死亡。挪威、丹麥、冰島和保加利亞已暫停為國民接種阿斯利康疫苗，料將進一步減慢歐洲整體疫苗接種進度，並打擊公眾對疫苗的信心。另外，亞洲的泰國和非洲的剛果民主共和國亦宣佈暫停阿斯利康疫苗接種計劃。

阿斯利康：血栓出現比例較常人低

阿斯利康其後發聲明，指歐盟和英國至今已有1,700萬人接種該藥廠生產的武肺疫苗，出現血栓的人數比例實際上反而較整體人口平均值低，認為血栓個案只是個別例子，只因疫苗獲快速審批，加上疫情背景而被放大。

仍有多國堅持繼續阿斯利康疫苗接種，其中英國政府表示，至今沒有證據顯示阿斯利康疫苗會導致血栓，意大利衞生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）周日亦強調，意國以至歐洲所有疫苗均安全有效，又指每一劑疫苗也對結束疫情有幫助。法國總理卡斯泰（Jean Castex）亦稱，該國會繼續安排國民接種阿斯利康疫苗，形容現階段必須對疫苗有信心，沒有理由暫停接種。

德新社/法新社/路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！