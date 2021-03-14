【劍指中國】美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀今日展開亞洲之旅，將先後訪問盟友日本和南韓。美國兩大文武官員首次外訪便聯袂出訪日韓，奧斯汀出發前不諱言此行是要強化亞州的軍事同盟，劍指中國。

美日將譴責華入侵釣島

「我們的目標是要確保有軍事能力和作戰準備……可以對中國或任何欲挑戰美國的國家構成可信的威懾力。」奧斯汀在總部設在夏威夷檀香山的美軍印太司令部如是說。他將在東京會合布林肯，與日本外相茂木敏充及防衞相岸信夫召開2+2安保會議。

日本《讀賣新聞》引述消息報道，日美將在2+2會議後發表聯合聲明，點名指摘中國入侵日本控制的釣魚台水域，又會公開表明日方稱為尖閣諸島的釣魚台適用《日美安保條約》第5條，屬美軍有責任協防範圍。會議亦會為日本首相菅義偉下月9日訪美鋪路，若然成事，他將是美國總統拜登上任後首位接待的外賓。

布林肯和奧斯汀之後會到南韓訪問，早前駐韓美軍司令艾布拉姆斯表示將強化當地導彈防禦能力，相信會成韓美的討論議程。首爾是布、奧聯合行程最後一站，後者將轉飛印度，料應對中國威脅也是美印共同話題。

至於布林肯回國途中，將於阿拉斯加會晤中共中央政治局委員楊潔篪和外長王毅。拜登國安顧問沙利文亦會加入這場中美高層戰略對話，他事先張揚表明，將在會上對中國「騷擾」釣魚台周邊水域及中印邊境的軍事緊張局勢表達關切。

法新社/《讀賣新聞》