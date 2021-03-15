緬甸示威反對軍方政變遭血腥鎮壓，示威者不滿北京未如西方國家譴責軍方，更懷疑中國在背後支持政變，令當地反華情緒持續高漲，多間中資工廠遭破壞和縱火，有台灣工廠亦受牽連。身在仰光的中國商人直言感到「提心吊膽」。中國駐緬甸大使館Facebook專頁遭「洗版」，大批緬甸網民留言要求使館撤出緬甸。

央視新聞報道，萊達雅工業區有中資的製衣廠遭縱火，當時有20多人騎電單車帶着鐵棍、斧頭和汽油闖入工廠毀壞設施，並在工廠門口和倉庫點燃汽油，庫房、宿舍和車輛被燒毀，有工廠職員被打傷，還有至少一間工廠被佔據。

緬甸「The Irrawaddy」網站報道，一間名為「環球」的陸資製衣廠，以及由台灣人投資的製鞋廠Tsang Yih被縱火，後者是當地規模最大的外資製鞋廠之一，截至去年有9000名員工。

台灣僑委會委員長童振源周一 （15日）表示，當地情勢有些惡化，部分台商受到波及，駐外官員都有密切注意和聯繫，並呼籲台商謹慎小心。至於會否安排專機救援，童振源指由外交部考慮，僑委會會協助僑胞了解當地狀況，必要時提供協助。

緬甸華商︰逾20中企被毀壞

《環球時報》引述當地紡織業人士指，接連收到很多中資企業通報，「已經有超過20家企業遭到打砸、縱火」，並指局勢仍未平息，「還在蔓延惡化」。他透露，中國駐緬甸使館領僑處和經商處已與所有受害的企業組建了一個微信緊急聯絡群，以統計所有受害企業的實際情況。但他同時認為，當地警方應對此事「效果不大」，因為「這時候仰光當地警方根本管不過來」。

在緬甸經商多年的中國商人魯同，住在距離起火工廠不到兩公里，「今天下午，我在小區門口就能看到濃煙滾滾」。他表示在仰光的中國人「還是挺提心吊膽的」，感到不知所措。

報道指，在事發前兩天，當地社交網站就流傳破壞中資工廠的消息。一個官方認證為緬甸人權網絡（BHRN）創始人兼執行主任的Twitter賬號「Kyaw Win」上周五發文稱，若示威過程中「有一個平民被殺，一家中國工廠就會化為灰燼」。

網民「洗板」華駐緬使館Fb

中國駐緬甸大使館在Facebook專頁發表聲明，稱事件性質十分惡劣，要求緬方採取有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。

不過大批網民在帖文「洗板」，留言數量超過4.5萬次，而且負評居多，有網民以中文留言「無需中國大使館，離開緬甸」、「你非常好笑。當緬甸有許多人被殺時，你甚麼也沒說，但是當你的中國工廠着火時，你會發聲」。

緬甸irrawaddy／《環球時報》

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