埃弗拉德案在英國婦權議題上猶如美國黑人弗洛伊德案，推動政府各部門加強罰則，遏止女性面對的暴力和恫嚇，包括成立「超級數據庫」記錄積犯資料，將「貶抑女性」列為仇恨罪等。

國會表決貶抑女性列仇恨罪

案發後，據悉內政大臣彭黛玲和司法部長白樂彬表態支持成立「超級數據庫」，記錄每年五萬名因侵害女性而入罪的男性資料，包括騷擾、高壓控管及跟蹤犯。系統模式參考1997年設立的「性罪犯數據庫」，警方和社會福利部門將有權瀏覽資料，未成年監護人可向警方查問，當罪犯遷住某區或再犯罪時可參考。首相府發言人上周四亦回應，保障女性的政策最快年底出台。

近日聯合國婦女署英國分部的調查指，英國80%女性不論年紀都曾在公眾地方受過性騷擾，介乎18至24歲女性中更有97%曾受性騷擾或性侵。檢控率亦受質疑，國會女性與平等委員會主席努克斯引述官方數字，截至去年9月的一年間，英格蘭和威爾斯地區已舉報的案件中，僅有1.5%強姦案和3.6%性罪行被正式起訴。她批評：「不只強姦犯認為自己會沒事，女性亦覺得報案沒有意義。」皇家檢察署發言人回應，正與警方合作，加快程序檢控侵害女性的疑犯。

國會上議院今天投票表決，將「貶抑女性」列為仇恨罪；下議院方面，下周兩黨將聯合促政府修例，提出受害人可免在庭上透露性史，以及將「貶抑女性」行為列入家暴法案等倡議。

英國《星期日泰晤士報》／《衞報》