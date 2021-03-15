印度教民族主義近年在印度持續冒起，當地一名穆斯林少年上周據稱因為口渴，走進當地一間印度教廟宇喝水，豈料遭廟內的印度教徒毆打。涉事片段在網上廣傳後，網民都猛烈批評施襲者行為殘暴，警方後來拘捕兩名涉案男子，表明會嚴懲。

事發在印度北方邦的加濟阿巴德（Ghaziabad），14歲的阿西夫（Asif）上周四進入一間印度教廟宇喝水，他父親表示兒子當時感到口渴，「他看到廟內有個水龍頭，便入內喝水。」

可是據稱是廟宇管理員的男子亞達夫（Shringi Nandan Yadav）其後痛打阿西夫，從片段中可見男童的頭部被打，又被摔倒在地，陰部等多處身體部位被踢。有人將片段在網上發佈，引起外界憤怒，有人質問「到底是甚麼人才會如此殘忍地痛打兒童」。

當地警方後來拘捕亞達夫，據稱是負責拍攝痛打片段的男子希瓦南德（Shivanand）後來亦被捕，警方強調已迅速把亞達夫緝拿歸案，表示將嚴懲亞達夫。

廟宇設告示禁穆斯林進入

印度不少印度教寺廟禁止非教徒進入，而涉事廟宇的門口也豎立禁止穆斯林入內的告示牌，廟宇管理方質疑，廟外同樣設有水龍頭，男童不應入內。

人權觀察（Human Rights Watch）組織指，印度北方邦近年少數族裔遇襲個案持續上升，大多由印度教的極端組織發動。印度反對派政客亞達夫（Tejashwi Yadav）批評，有人鼓吹部分人「不應被視為人」的思想，阿西夫正是這種惡毒思想的受害者。

英國廣播公司

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