【藉疫打壓】英國倫敦前晚有上千人聚集在公園，悼念一名夜歸被綁架及殺害的女子，警方以他們違反防疫守則為由，出手驅散，多名女性被警員武力推撞拉扯，部份人更被扣上手銬。警察暴力行徑的影片傳出後，官民都嚴厲譴責警方處理手法過激。警方粗暴對付和平悼念的人，惹人關注是否與涉案疑犯是警員有關。

33歲的埃弗拉德（Sarah Everard）本月3日晚上步行回家期間人間蒸發，一周後遺體被發現，48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens）其後被捕。案件激起極大反響，全國各地都計劃周末舉行悼念活動，但在警方警告指違反防疫措施可被重罰一萬鎊（約10.8萬港元）後，各地活動都取消。

警拖走數女 按倒鎖手銬

但有網民號召抗命。在埃弗拉德最後出現地點附近的克拉彭公園，前日一早已有人到場放鮮花、圖畫等表示悼念。到傍晚，公園樂隊演奏台四周聚集上千人，大部份是女性，其間有人對身為女性無法安心在夜間獨行的情況表達不滿，有人喊「絲打團結不會輸」等口號，甚至斥在場警察「可恥」。

警員其後驅散人群，有記者目擊警察粗暴拖走數名女子。網上流傳的影片更見警察與女士拉扯扭打，有女子被按倒、被扣上手銬。

發起悼念活動的關注社區自主權組織「收復街道聯盟」譴責警方「在一個反對男性暴力的悼念集會上，粗暴對待女性」。有爭取女權團體更饒有深意地指出：「警方等到日落後，就出手去抓女人。」悼念者之一勞拉指當時情況「真的很糟……一群主要是男性的警員，站在演奏台上，盯着大群女性」。

警方其後公佈，有四人因損害公共秩序、違反防疫措施等原因被捕。警方並強調，疫下聚集對公眾健康構成風險，因此敦促大家散去以確保「民眾安全」。

禁和平集會 被轟別有用心

倫敦市長簡世德批評警方做法「不能接受」：「警方有責任執行防疫守則，但由影片可見，警察的應對手法，有時並不恰當亦超出比例。」他表示已「急切要求」倫敦警務處處長迪克作出解釋。內政大臣彭黛玲亦指警方武力手法「令人不安」，要求倫敦警方提交全面報告。

在野工黨領袖施紀賢形容克拉彭公園事件「令人極之不安」。「那些女士原該可以和平地哀悼埃弗拉德……警方處理手法令人憤怒。」工黨議員夏雅雯直言警方以防疫為由阻集會是捉錯用神說，「處理不當，該達成協議才是」。

籌辦單位就悼念活動申請被禁，上周五在倫敦高等法院提出上訴；倫敦警務處一方承認在防疫法律下警方並沒有一刀切禁止所有示威的權力，對於如何疫下應對群眾集會，亦有斟酌權；這令人質疑警方禁止前日和平悼念是別有用心。有監察警權組織則指，光由今年1月起計，全國警察就利用防疫封鎖措施對付至少九場公眾集會。

路透社/法新社/美聯社