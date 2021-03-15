（北美通訊）美國共和黨國會參議員羅姆尼（Mitt Romney）在《紐約時報》發表評論文章指，美國應讓運動員出征明年北京冬奧，但可在經濟及外交層面拉攏盟國進行杯葛。他倡議除運動員外，所有美國人包括官員，應集體拒絕前往北京觀賽；美國電視台播放北京冬奧時，亦應限制播放含有中國沙文主義的元素，並講解中共暴行。

羅姆尼表示，中國背棄承諾收回香港自治權，暴力鎮壓和平示威者，又在新疆對維吾爾人作種族滅絕；即使一般漢族公民，也不享資訊自由，遭大規模監控，記者被監禁；亦有人因出席宗教活動或發表異見而遭懲罰，「中國值得我們予以譴責。」

羅姆尼認同中國在中共統治下，不應舉辦冬奧，明白提出美國杯葛冬奧的理由，但他認為禁止美國選手出賽，並非應對問題的正確答案，「當我協助籌辦2002年鹽湖城冬奧時，我了解到我們的選手及其家人，為奧運付出極大犧牲。假如要求這幾百名年輕美國運動員，代表我們（對中國）提出抗議，對他們不公平。」

他指出，美國1980年曾杯葛莫斯科冬奧，結果蘇聯沒有改變惡行，反而奪得更多獎牌，令美國運動員奪標夢碎，反映由運動員杯葛冬奧，並非向外國政府施壓有效方法。他認為，冬奧不單是中國展示國力的平台，也是展示美國和普世價值的平台，美國杯葛冬奧可能帶來反效果。

羅姆尼認為，美國健兒應繼續出戰北京冬奧，但美國可以在經濟及外交上予以杯葛，「除了運動員、教練及其家人，所有美國觀眾應留在家中，拒絕在酒店、餐飲及入場券上，為中國共產黨帶來龐大收入。」他指出，美國企業過去一般會邀請顧客和僱員親身出席奧運會，明年應停止有關做法，改為全體留在美國觀賽。

政府方面，羅姆尼指出，過去美國會派正式外交官員及白宮官員出席冬奧；面對北京冬奧，可改為邀請中國異見人士、宗教領袖及少數民族，代表美國出席。

為了阻止中國透過冬奧作政治宣傳，羅姆尼提出與直播北京冬奧的國家廣播電視（NBC） 合作，限制播放開幕式及閉幕式內，含有中國沙文主義的元素，同時講解中國暴行。 他亦認為美國應拉攏盟國，一同在經濟上杯葛北京冬奧。

羅姆尼指出，國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）過去一直希望透過奧運會，改善獨裁國家狀況，現實往往背道而馳。在希特拉治下的德國、在普京治下的俄羅斯，以及在習近平治下的中國，奧運變成政治宣傳工具。他認為，美國及其他自由世界國家，應與國際奧林匹克委員會坦誠溝通，處理問題。

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