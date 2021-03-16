英國首相約翰遜周二發表新一份國防、安全及外交政策綜合評估報告，勾劃直至2030年的威脅評估及戰略藍圖。英媒搶先披露內容，指英國點名俄羅斯為「活躍威脅」，而中國的專制體制則對英國民主制度構成「系統性挑戰」，且其經濟及軍事現代化均對英國利益構成風險。英國計劃未來10年把核彈頭上限增加逾40%，並會加強印太地區軍事和經濟部署。

冷戰後最徹底評估 俄仍列「活躍威脅」

長達100頁的報告以《競爭時代的環球英國》（Global Britain in a Competitive Age）為題，篇幅之長屬多年罕見，《泰晤士報》形容為冷戰結束後英國最徹底的國際地位評估。報告從四大方面審視對外戰略，包括科學與科技、國際秩序、國防與安全，以及英國在本地和海外的適應力。

報告指全球勢力分佈正在改變，其中俄羅斯仍是英國的活躍威脅（active threat），但中國則是英國經濟最大的國家級威脅，構成系統性挑戰（systemic challenge），加上中國積極軍事現代化並有更多擴張傾向，令英國國家利益面臨的風險增加。

強調續與華經濟合作 加強印太部署

不過報告表明英國需繼續與中國保持正面的經濟關係，有意繼續加深雙方貿易往來，並吸引中國投資，中國在疫情、生物多樣性和氣候變化等全球議題上的重要性亦與日俱增。報告強調英國將毫不猶豫捍衞價值觀，亦會加強保護食水、運輸及能源等重要基建。

報告形容印太地區將成為全球地緣政治的中心，英國未來外交及貿易政策將更傾向印太，其中航空母艦「伊利沙伯女皇號」將首次在印太部署，約翰遜下月亦會訪問印度，是他在英國脫歐後首次外訪。

批「新勢力」意圖改寫國際規則

報告承認第二次世界大戰後的國際規則已變得過時，警告有「新興勢力」千方百計改寫規則，威脅自由和開放的國際體系，英國需與盟友合作塑造更開放的國際秩序，並推動民主。

英國將致力增強國際影響力，包括在財政狀況允許下，把對外援助金增至相當於國內生產總值（GDP）的0.7%，較目前增加0.2個百分點，英軍也會增加海外任務，並成立救災專用的預備役部隊。

過去10年恐怖組織持續猖獗，報告指主要源頭將由過往的北愛爾蘭及伊斯蘭激進分子，轉為極左及極右人士，並可能使用化學、生物、放射性以至核武攻擊。報告建議成立反恐行動中心，協調情報部門、軍方和法律的工作，對抗恐怖主義和敵對國家，內閣亦會有類似白宮戰情室的安排。

擬增40%核彈頭

過去10多年英國一直是主要擁核國中，擁有最少核彈頭的國家。報告建議英國把核彈頭數量上限由目前的180枚增至260枚，以回應其他國家的擴核舉動，若成真將扭轉冷戰結束後的削減核武趨勢。另外英國亦會致力發展科技，形容這將有助與中國競爭。

約翰遜在預先擬定的講辭中，表示對英國未來的國際地位感樂觀，相信國家有能力把握機會，形容國民質素高、國家強大。英國廣播公司（BBC）分析指，英國昔日依靠歐盟和美國，脫歐後令英國在國際社會扮演新角色，轉向印太地區成為最主要戰略構思，隨着重整對華關係，英國要在印太區找到新盟友。

英國廣播公司/《泰晤士報》/天空新聞

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