美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀周一抵達日本東京，周二與日本外務大臣茂木敏充與防衞大臣岸信夫召開「2+2」部長級會議，預計將重申美日同盟的重要性，亦會討論「自由開放的印度太平洋」主張。路透社分析指二人出訪日韓的焦點，將是美國總統拜登上任後聯同盟友應對中國的態度；日本共同社則形容，今次訪問意在制約中國。

布林肯和奧斯汀是拜登就職至今外訪的最高級官員，兩人訪日前，拜登在上周亦與日本、印度和澳洲展開「四方安全對話」（Quad）首腦級視像峯會。另外，白宮日前亦表示曾接觸北韓官員，但至今未獲平壤回應，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正周一更公開警告美國不要「製造麻煩」。

首次出訪即赴日韓顯重視

美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）抵日前表示，布林肯和奧斯汀的日韓之旅將是美國與盟友恢復合作的重要訊號，形容日韓正面對中國與日俱增的壓力，以至北韓的核武及導彈威脅。茂木敏充會前表明，日美兩國將以明確姿態，反對中國單方面改變現狀的企圖。

智庫「美國和平研究所」東南亞專家哈定（Brian Harding）指，布林肯和奧斯汀選擇以日韓作為首次出訪亞太區的地點，反映拜登重視兩國。預料美日主要議題將包括東海及南海航行自由、半導體供應鏈安全、北韓核問題、緬甸政變以至武肺疫苗供應等，日本亦可能尋求美國支持日方今夏繼續舉辦東京奧運。中國上月實施《海警法》，容許向外國船隻動武，料亦會引起美日關注。

會前表明聯日抗華挑釁

美國國務院周日發表《重申美日同盟牢不可破》文件，表明美國將與日本合作，對抗中國在亞洲及世界各地的挑釁，重申尖閣諸島（釣魚台）受《美日安保條約》保障，反對中國試圖單方面改變東海現狀，損害日本對尖閣諸島的管治權，強調美國與日韓的關係非常重要。

布林肯和奧斯汀周三會轉到南韓首爾，與韓方進行「2+2」會談，其後奧斯汀將轉赴印度，布林肯則返美，預定周四在阿拉斯加安克雷奇與中共中央政治局委員楊潔篪會面。日本首相菅義偉也會在下月9日訪美，到白宮與拜登會晤，將是拜登任內首名訪美的外國領導人。

路透社/德新社/共同社

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