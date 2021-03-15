根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.2億，全球死亡人數逼近266萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,948萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.5萬。巴西確診人數超過1,151萬，死亡人數超過27.9萬。印度確診人數超過1,140萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

印度新增病例劇增

印度最近出現第2波武漢肺炎疫情，過去24小時新增26,291宗武漢肺炎病例，創下近3個月來單日新高，而上周新增病例也比前一周多33%，是去年7月以來最大增幅。

佔有60%以上病例的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra），省長薩克雷（Uddhav Thackeray）和衞生廳長托普（Rajesh Tope）先後警告，如果疫情惡化，就必須實施全面封鎖。

印度傳媒Livemint指出，印度去年12月20日出現單日新增26,624宗病例後，疫情曾經緩和。

印度政府為阻止疫情惡化，持續推動民眾接種疫苗。根據官方統計，過去一周印度平均每天注射126萬劑疫苗；截至上周六晚，印度至少已有2,431萬人接種第一劑疫苗，人數僅次於美國。

愛沙尼亞總理中招

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）周一晚在社交網站發文，說她的武漢肺炎病毒檢測結果呈陽性，將居家隔離辦公。

卡拉斯說總體感覺良好，除低燒外並無其他症狀。卡拉斯呼籲公眾保持警惕，遵守各項防疫安全規定，以防止病毒擴散。

此前，卡拉斯曾密切接觸另一患者，曾自我隔離至3月11日。

法新社／英國廣播公司

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