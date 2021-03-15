（北美通訊）美國總統拜登正計劃大幅加稅，以填補其長期經濟計劃的部份開支，為美國政府自1993年以來首次提出大幅加稅。彭博引述知情人士表示，拜登政府希望增加稅收以彌補支援經濟項目的開支，而不單靠政府債務作為資金來源。

財政部部長耶倫表示，為彌補部份政府開支，增加稅收勢在必行；當局正擬定連串計劃，可能包括提高企業利得稅率及高收入人士所得稅稅率。報道指，美國政府每次調整稅率，均會遇到大批游說團體反對，這次加稅計劃，也將會面臨很多政治風險。

消息指，將提出的稅改除了用於投資基建，也用於應付氣候變化和資助低收入人士等，期望解決民主黨人一直認為的稅制不公平現象。

拜登前經濟助手﹑投資銀行Evercore美國公共政策負責人比安奇（Sarah Bianchi）表示，拜登的想法是建立公平稅制，因此他從這個角度出發，審視不同的政策及可行性。雖然白宮已拒絕開徵富人稅，但是新稅制明顯針對富人，連串加稅措施將以拜登2020年參選時的政綱作藍本。

消息人士透露，當局正考慮在新稅制內加入以下條款：把公司利得稅率從21％提高到28％﹑提高收入超過40萬元（美元、下同）人士的個人所得稅率；擴大遺產稅範圍；減少有限公司或合夥企業等稅收優惠；向年收入100萬元或以上人士，提出較高的資本增值稅稅率。

白宮經濟學家布希（Heather Boushey）強調，拜登不打算提高年收入低於40萬元人士的稅率，但對於在目前經濟困境中、仍然受益的高收入人士之中，有很大空間可從中取得額外稅收。彭博亦引述一個獨立稅務機構分析估計，拜登的稅改計劃，可以在10年內為美國政府增加2.1萬億元收入。

然而，拜登需要通過加稅方案，將需要取得至少10名共和黨人支持才能過關；但共和黨人已經表明，「準備戰鬥及激烈討論」。儘管如此，共和黨仍可能提出一些減稅措施，例如把汽油稅改為車輛行駛里程費，以資助高速公路項目等。如果加稅計劃獲通過，很大機會在2022年開始實施。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！