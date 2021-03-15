（北美通訊）越來越多西方國家討論抵制2022年在北京舉行冬季奧運會，以抗議中共在打壓香港、新疆等地人民的暴行。不過，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表明反對杯葛北京冬奧，原因是美國以前曾抵制奧運會，但以失敗告終，美國運動員更成為受害者。

克魯茲表示，作為一個被中國兩度制裁的人，他希望國際奧委會考慮中國人權問題﹑言論自由﹑貿易及貿幣操控等問題後，採取行動把2022年冬季奧運會的舉辦場地，由北京改到其他地方舉行。但根據過往經驗，美國前總統卡特（Jimmy Carter）曾抵制莫斯科奧運會，卻以完全失敗告終。

克魯茲指，1980年卡特宣佈為抵制蘇聯，杯葛在莫斯科舉行的奧運會，但最終無法阻止奧運會如期舉行，近500名美國運動員亦無緣參加。克魯茲指，這些年輕人他們一生時間和精力，甚至參加比賽費用，就是為了參加這項國際運動盛事，但抵制奧運會只是運動員失去爭勝機會，形容卡特杯葛奧運會是「可怕的政策」。

克魯茲認為，對抗中國的最差辦法，就是把運動員留在美國不參賽，「所有面對過霸凌的人都會明白，如果你決定躲藏而不是戰鬥時，霸凌者就會獲勝」。因此，克魯茲認為美國運動員應該自豪地去北京參賽，贏得一面面金牌，向世界展示自由社會運動員的才能，不要讓中國有機會增加獎牌數目。

他續指，拜登政府有杯葛北京冬奧的念頭，某程度上反映了當局對華政策的不足，「這件事上可以見到，他們以美國運動員作籌碼，向中國政府施壓，而不是直接向中國施壓」。克魯茲認為，現屆政府應該定下政策，讓中共在其其審查制度﹑間諜活動﹑宣傳及侵犯人權等議題上負責，「我們要粉碎的是中共政權，而不是美國運動員的奧運夢。」

克魯茲表示，美國政府需要向運動員傳達明確無誤的訊息，「我們與你站在一起」。對於有人認為犧牲運動員是很小的事情，克魯茲並不認同，指許多運動員及其家人在圍繞參加奧運會上，建立了自己的一生，這對他們不是一件小事情，所以美國政府應該讓運動員參賽。

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