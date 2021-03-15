澳洲近日爆出兩宗涉執政自由黨官員的性侵醜聞，但政府被指冷處理，昨日觸發「為公義遊行」（March 4 Justice）示威活動，全國各地都有民眾響應，主辦者估計全國逾10萬婦女參加。事主之一希金斯（Brittany Higgins）在國會外的集會上哭訴「制度已崩壞」，促正視職場歧視女性的文化。

示威在全國逾40個大小城鎮爆發，以首都坎培拉國會外的規模較大，數以萬計示威身穿象徵力量和悲痛的黑色衣服，高舉「為女性爭取公義」和「停止暴力」等標語，叫喊「我們不會被噤聲」。集會在希金斯發言時達高潮，她表示澳洲有五分一女性曾遭強姦或非禮，少數族裔的受害者數目還更高，形容「社會可怕地接受女性承受的性暴力」，批評國家制度有明顯缺陷。

在場人士亦藉集會宣洩不滿，如從墨爾本遠道而來的賈米森坦言自己怒不可遏，希望成為這場運動的核心，稱已厭倦了女性不獲信任，認為需要立即有改變。卡頓則帶同四名兒女出席，表示她教育孩子要不計性別地善待和尊重他人，但這些基本原則似乎不能應用在政府身上。有家庭更祖孫三代齊上街。

除了坎培拉，墨爾本估計有1萬人參與示威，悉尼、布里斯班和珀斯等地也有類似活動，海岸城鎮托基有人以人鏈組成justice一字。曾勇於道出被性侵經過的今年「傑出澳洲人」獎得主塔姆（Grace Tame）則在霍巴特向民眾發言，稱「魔鬼在沉默中壯大」，呼籲更多受害人說出自己的故事。

莫里森冷處理被斥欠尊重

雖然澳洲社會近日反性別歧視情緒高漲，但高級官員都沒有現身示威現場，總理莫里森也仍顯得不願積極處理。他在示威前曾邀請受害者和示威召集人閉門會談，嘗試低調地解決事件，惟被指對受害者欠尊重；昨日又表示「離這裏不遠，這種示威正被子彈鎮壓」，圖粉飾政府捲入的醜聞，惹來在野黨議員譴責。

掀起示威浪潮的其中一宗性侵指控，與律政部長波特（Christian Porter）有關。早前一封給予多名國會議員的匿名信件指，一名「內閣部長」在1988年求學時強姦了一名16歲女子，該女子去年為此報案，但數個月後稱不再追究，並自殺身亡。波特後來承認是信中提及的部長，但否認指控和堅拒辭職，並獲莫里森力挺。另一事件的主角是希金斯。她聲稱前年擔任政府政治顧問期間，遭一名國防部高級人員在國會大樓內強姦。防長雷諾茲（Linda Reynolds）其後因指希金斯是「大話精」而受千夫所指，要公開道歉，但拒絕下台。

美聯社/法新社/路透社