美國紐約州長科莫性騷擾醜聞不斷，先後遭7名女子指控，其中一名受害人欣頓（Karen Hinton）周一進一步披露細節，指被科莫緊抱時，對方明顯有「生理反應」，感覺極不舒服。

欣頓透露事發於2000年12月，當時她在洛杉磯一間酒店房內兩度被科莫抱着，她說：「他走近我，抱得我很緊、很長時間，（他）有生理反應。我感到極度不舒服和很震驚，我們之間從未發生過這種事。」

當年科莫正出任美國住房與城市發展部長，而欣頓是該部門的顧問，亦已跟當時科莫的下屬格拉瑟（Howard Glaser）結婚。

科莫稱對方是「政治對手」並作不實指控

早前欣頓首度公開曾被科莫性騷擾時，科莫立即否認，指對方的指控「不實」。科莫更指欣頓是其政治對手、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的前新聞秘書，「眾所周知她一直以來是我的政治對手」，多年來作過很多指控。

另外，同樣指控曾被科莫性侵的25歲前女下屬貝內特（Charlotte Bennett），其代表律師卡茨（Debra Katz）指已提交逾120頁文件作證，當中提及科莫不斷與下屬談及他的手掌有多大，而且手掌大也有其他暗示意義，不過卡茨未有明確說明。

貝內特此前指控曾被科莫以手機故障為名叫到州議會大廈，之後趁辦公室無人時問她多個涉及性生活的問題，又情挑她上床。

美國《紐約郵報》

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