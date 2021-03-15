（北美通訊）西方國家對中國強迫勞動情況的關注越來越多，加拿大政府宣佈成立獨立調查辦公室，調查加拿大公司的海外活動，有否參與侵犯人權。

3月15日起，加拿大聯邦政府負責企業申訴的專員邁耶霍夫（Sheri Meyerhoffer）將開始接納相關投訴。他的主要職責是處理有關礦業，石油和製衣業三個領域的企業，在海外進行商業活動時有否侵犯人權。該辦公室與政府分開運作，對投訴作獨立調查。此辦公室將取代原有的企業社會責任部門。

杜魯多政府最初宣佈將成立這個辦公室時，曾承諾會強迫證人提供證據，但最終政府沒有給予該辦公室這個權力。加拿大企業責任網絡協調員德懷爾（Emily Dwyer）表示，缺乏這種權力是一個重大缺陷﹐變成一個依靠企業自願分享訊息的監管機構。

專員邁耶霍夫認為，即使如此，該辦公室仍然可接收及處理投訴。目前，辦公室內有10名員工，可以在必要時展開調查，尚未確定其運營預算。辦公室調查對象不止於加拿大企業，還包括所有供應商及承包商，例如一間在孟加拉的工廠，其唯一客戶是加拿大公司，這間工廠也屬調查範圍內。

政治評論員格努伊斯（Garnett Genuis）認為，新成立的辦公室可遏制公司在海外的不當行為，但未必足以能證明中國境內強迫勞動的指控。據維吾爾族強迫勞動聯盟估計，全世界售出的棉質衣服中，五分一包含來自中國新疆地區的棉花或紗線；另外，北京政府拘留了多達100萬名穆斯林，包括維吾爾族和其他突厥少數民族，迫他們在工廠工作。

上月，加拿大議會通過決議，譴責中國對將維吾爾族和其他穆斯林少數民族的種族滅絕行為。格努伊斯期望，加拿大政府考慮立法，如《防止維吾爾強迫勞動法案》（Uighur Forced Labor Prevention Act），禁止所有新疆製商品，或強迫勞動下生產的商品進口。

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