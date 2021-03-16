緬甸軍方上月發動政變奪權，拘禁昂山素姬等文人政府官員，引發連串示威和公民抗命行動，局勢動蕩不安。聯合國世界糧食計劃署（WFP）周二表示，緬甸食物和燃料價格在政變發生後上漲，貧苦家庭難以負擔，擔心緬甸未來會出現飢荒危機。

WFP表示由2月起，最大城市仰光附近的棕櫚油價格貴了兩成，仰光和第二大城市曼德勒（Mandalay）的米價自2月底起增加4%，但在北部克欽邦（Kachin State）部分地區，米價最高卻飆升達35%，西部的若開邦（Rakhine State）同樣是物價飛漲的重災區。此外，緬甸全國的燃料價格自政變後亦上漲15%。

WFP解釋，緬甸物價上升受多項因素影響，包括銀行系統癱瘓、匯款減慢以及現金流動受限，警告未來食物價格還會進一步上升。

WFP緬甸區負責人安德森（Stephen Anderson）形容種種訊號令人擔憂，指現時武漢肺炎肆虐，若物價升勢持續，將令最貧困人口不得溫飽。安德森促請緬甸軍政府尊重國民在去年11月大選表達的意願，形容一旦和平及對話被擱在一旁，「飢荒很快隨之而來」。

民眾無視宵禁徹夜悼死者

軍方周一繼續鎮壓示威者，緬甸援助政治犯協會（AAPP）表示周一至少有20人被軍警射殺。南部城市土瓦（Dawei）周二繼續有民眾舉行集會，手持被囚禁的國務資政昂山素姬肖像，要求軍方停止鎮壓。

仰光和曼德勒等城市周一晚上有大批民眾無視宵禁令，徹夜參加燭光晚會，點起蠟燭悼念遇害抗爭者。死者家屬翌日舉行葬體，部分家屬稱軍方沒收死者遺體，但照樣舉行儀式，場面哀傷。

路透社

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