閒時在YouTube觀看Vlog打發時間，可說是都市人的日常，但為大家帶來娛樂的YouTuber原來也有可能不是真人。南韓有科技公司創作由人工智能（AI）合成的YouTuber「Rui」，其面孔在真實世界中並不存在，而是通過AI學習一般人的表情和面部肌肉動作而生成，但驟眼看來「Rui」表情多多而且頗為自然，像真度之高教人既驚嘆又心寒。

Rui的「身份」是一名喜歡唱歌跳舞的22歲女子，不時在YouTube上載各類片段，大部分內容圍繞翻唱歌曲或跳舞。Rui在YouTube頻道的自我介紹中直言是虛擬人，雖然身體、頭髮和頸部都由真人出鏡，但面容則是由AI技術虛構出來，在現實世界中並不存在。

真人主角自感不夠靚 「換臉」保私隱減壓力

驟眼看Rui在頻道發放的短片，可見其臉部雖屬虛擬，但表情豐富，會嘟嘴、單眼、微笑、戚眉等，說話時的口形和表情亦相當自然。創造出Rui的DOB Studio行政總裁吳正旭（音譯）透露，電腦從影片中的真實臉孔數據學習，跟近年流行的合成技術Deepfake不同，後者僅是將圖像直接合成在另一圖像，Rui相比之下更能表現出有如真人的表情變化，更可自由轉變成不同五官組合。

Rui「下半身」的擁有人透露，她真人不像Rui一樣擁有雙眼皮和高鼻，Rui的面孔可讓她減低唱歌跳舞時面對的壓力，亦讓她保留私隱。她表示Rui一方面是真人，同時也是數碼化創造出來的「另一個自我」，觀眾只能在虛擬世界中接觸到這面孔，情況類似南韓演藝圈近年興起的「副號」（부캐）文化，形容有如為自己製造「第二人生」，對此感到高興。

由於像真度之高，吳正旭指當初向外公佈Rui的臉孔是虛擬時，很多網民都不相信，後來他再製作了一段影片作解釋，並降低電腦的「學習水平」，才令人意會到是虛擬，有網民坦言Rui無論怎樣看，都跟一般人沒有分別，因此知道Rui的臉孔原來在真實世界不存在時，實在令人毛骨悚然。

迎合以貌取人文化 開發商盼建「人臉銷售中心」

AI技術發展為人類生活帶來更多不同可能，去年南韓MBN電視台首創AI主播，對真人主播的聲音、動作和神情進行長時間學習，效果幾可亂真，美國亦有公司用虛擬模特兒展示時裝。

吳正旭表示，現時不少人非常注重外表，甚至為自己不夠好看而受情緒困擾，人們亦往往以貌取人，導致產生不愉快事件，AI正好為這些人帶來幫助。吳正旭期望未來可為女性帶來「第二人生」，讓人擁有多於一張臉孔，他形容：「我們正在建立一個虛擬人臉銷售中心，可讓任何人可以獲得第二甚至第三人生的機會。」

DOB Studio現時還在創造更多虛擬YouTuber角色，包括25歲的跳舞化妝女YouTuber，以及42歲的商界男YouTuber等。

道德倫理爭議大 涉歧視及色情

然而AI技術一直存在龐大爭議，最為著名的是數年前AlphaGo接連擊敗圍棋高手，已故物理學家霍金、Tesla創辦人馬斯克等知名人物一直擔心，AI技術會為人類未來帶來壞影響，甚至導致人類滅亡。

目前AI亦涉及不少倫理道德問題，例如南韓曾有公司生成已故藝人林成勛，被指對先人不敬，亦可能有不法之徒藉此犯罪，例如現時流行的Deepfake技術便不時被濫用於色情方面。

去年底南韓一間科技公司推出虛擬聊天機械人「Luda」，三周內吸引80萬人使用，但最終不足一個月便停止營運，因為「Luda」會在言談間發表歧視少數群體的言論，後來更被網民影響至變成性騷擾對象。南韓政府去年12月頒佈「人工智能道德標準」，闡明AI為人類的工具。

慶熙大學比較文化研究所金在寅教授（音譯）指不能跟AI「成為朋友」，但同時直言：「AI就像人類感官的擴展，是非常有用和強大的工具，但就如10年前很難想像智能手機在今天的應用一樣，很難知道AI會如何改變我們的生活，我認為預測這問題，不如仔細觀察變化和檢視可能的問題。」

南韓《京鄉新聞》

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