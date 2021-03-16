英國傳媒報道，英國皇夫菲臘親王留院近一個月後，終於在周二出院，乘坐座駕離開倫敦英皇愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital），這是他歷來最長的留院。

現年99歲的菲臘親王於2月16日因感染入院，被送往倫敦英皇愛德華七世醫院（King Edward VII Hospital）接受治療，兩周後於3月1日轉往另一間位於市內的聖巴塞洛繆醫院（St Bartholomew’s Hospital），並成功完成心臟手術，其後再返回英皇愛德華七世醫院休養，總共在醫院待了4個周末。

皇儲查理斯2月20日曾前往醫院探望菲臘親王，當時惹來有關涉嫌違反防疫封城措施的非議。

菲臘親王留院期間，哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，大舉控訴英國皇室歧視梅根的膚色，引發皇室危機。哈里夫婦在訪問中提及，兒子阿奇未出生已遭歧視，皇室內部居然觀望他的膚色「到底有多黑」。奧花雲費其後表示哈里未有透露誰人歧視阿奇，「但他想我知道及有機會便公開表明，訪問中所提及人士並非他祖母（英女皇）或祖父（菲臘親王）」。

威廉王子上周和和太太凱蒂訪問東倫敦一間學校時，被記者問到皇室是否存在種族歧視，他表示：「我們不是一個種族主義家族。」當被問到兩兄弟在專訪後有否說過話時，他稱：「我未和他說上話，但我也打算這樣做。」

英國《天空新聞》／英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！