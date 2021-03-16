日本開始積極推動武漢肺炎疫苗接種計劃，首相菅義偉周二接種了首劑疫苗，為下月訪美作準備。然而當地疫情仍然反覆，佐賀縣近日更出現「卡拉OK群組」，累計93人確診。

目前日本採用輝瑞/BioNTech研發的疫苗，菅義偉前往國立國際醫療研究中心接種首劑疫苗，隨團訪美的成員亦會接種疫苗，代表團共有80至90人。

菅義偉承諾會於7月23日東京奧運開幕前，提供足夠當地1.26億人口使用的劑量。負責疫苗接種工作的行政改革擔當大臣河野太郎指，現時疫苗接種的優先群組是醫護及65歲以上人士，換言之61歲的日皇德仁仍未能接種。

緊急狀態或未能解除

東京都、崎玉縣及千葉縣等地早前為應對疫情，頒佈了「緊急事態宣言」收緊防疫措施，緊急狀態直至3月21日為止。但當地最近出現「卡拉OK群組」，至少215人確診，位於九州的佐賀縣更有93人屬這播毒群組，大多數是50歲至80歲的較年長一輩

經濟再生擔當大臣西村康稔指卡拉OK是長者喜歡聚腳的地方，但這些地方狹窄，成為播毒溫床，呼籲業界必須採取恰當防疫措施，以及仍處於緊急狀態地區的民眾避免不必要的出門。

路透社/中央社

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