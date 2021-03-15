緬甸周日75名示威者遭警察槍殺，成為反政變示威中最血腥一日後，示威者周一繼續上街抗議，軍方亦繼續用致命武器對付他們，「今日緬甸」（Myanmar Now）網站報道，造成12人死亡。

法新社引述目擊者和醫生報道，中西部馬圭省（Magway）兩人中槍亡，六人受傷。死者一人頭中槍，一人胸部中槍；中部城鎮敏建（Myingyan）六死，其中三人中槍，包括一名女子。一名18歲示威者向路透社表示，一名女孩頭中槍，一名男孩面中彈；北部蒙育瓦市（Monywa）一死；曼德勒兩名20來歲男子被殺。

緬甸援助政治犯協會（AAPP）周一表示，持續數周的反政變示威中，共有183人遭安全部隊射殺。

這個團體說，今天遇害的群眾至少有20人，昨天則有74人喪生，是抗議至今最血腥的一天。

對此，美國國務院發言人波特（Jalina Porter）今天抨擊，「緬甸軍政府以子彈回應人民恢復民主的呼聲…這些手段提醒我們，緬甸軍方發動政變是為了他們的自私目的，不是為了反映人民的意願」。

自緬甸軍方2月1日發動政變推翻民選領袖翁山蘇姬並成立軍政府以來，民間逐日發起抗議行動。

「今日緬甸」周一引述三醫院數字，指周日單仰光有59死129傷；AAPP則統計到其他地方有至少16人喪生，另有一名警察死亡，令個多月示威的死亡人數增至約150人。

聯合國周一表示，自緬甸上月1日發動政變以來，至少138名反政變示威者被殺，當中包括婦孺。聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責對和平示威者的持續暴力行為，以及對緬甸人民基本人權的持續侵犯，再次呼籲國際社會，尤其是緬甸鄰近國家團結聲援緬甸人民及他們的民主訴求。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）周一指緬甸軍政府對示威者施暴是不道德而且不可原諒，「緬甸安全部隊簡直是攻擊他們的同胞，在全國殺許多人」。

法新社／路透社

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