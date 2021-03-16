歐洲多國接連出現接種英國牛津/阿斯利康武漢肺炎疫苗後，疑出現血栓、腦出血等嚴重副作用個案，德、法、荷等多國暫停使用阿斯利康疫苗。英國廣播公司（BBC）指，歐洲各國針對阿斯利康疫苗的措施是預防性質，但警告疫情變化甚快，若過於審慎或造成更壞結果。

阿斯利康公佈的數字顯示，在歐洲接種該疫苗的1,700萬人中，有37人後來有血栓問題。BBC指目前各地監管機構要處理的問題，是這些病人的血栓是否因接種疫苗引起，但科學家至今未能查明疫苗導致血栓的直接證據。世衞疫苗專家組成員費恩（Adam Finn）直言，多國現下暫停接種疫苗是不理想，將打擊公眾對疫苗信心，長遠造成不良後果。

歐洲曾此前質疑對長者效用 後證實過慮

這次並非歐洲首次質疑阿斯利康疫苗，年初德國、法國等一度以阿斯利康疫苗對長者有效率偏低為由，不建議65歲以上人士接種，後來才因應英國的新數據而放寬。BBC指事例反映疫苗部份數據不足並不代表不可靠，只是未有足夠時間去證明其科學原理，不同地區的臨床結果亦難以直接比較。

另外，各地暫停疫苗接種亦會使部份疫苗因存放太久而過期，其中法國和德國至今只使用不足一半阿斯利康疫苗，一旦大量阿斯利康疫苗過期變壞，將意味這些國家需更依賴輝瑞/BioNTech疫苗。考慮到歐洲目前的武肺感染人數及傳播率遠高於英國，假如疫苗接種受阻，勢將令疫情更難受控。

英快速接種見效 長者病重情況大減

英國截至周日已有2,445萬人接種最少一劑疫苗，相當於總人口約36%，接種率較歐盟平均的約10%高。BBC形容英國政府未有只着眼於副作用，而是迅速安排長者等優先群組接種疫苗，效果立竿見影，現時長者武肺病重宗數已較高峯期大減逾3/4。

BBC又以早前英國宣佈延長兩針疫苗接種間隔為例，指科學證據不足不代表某特定措施無效，有關安排可提前盡可能為更多國民提供保護。劍橋大學統計學教授施皮格爾特（David Spiegelhalter）形容，人們有時候需放遠目光並勇敢作決策，承認在正常情況下審慎行事可減低風險，但如今並非「正常狀況」，若過於謹慎只會令風險更大，因此應做好平衡，「若不為人們接種，也將導致人命損失」。

英國廣播公司

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