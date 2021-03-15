挪威一名醫護人員接種英國阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學的武漢肺炎疫苗後，腦出血死亡，是該國近日第二宗類似死亡個案。

挪威衞生部門上周六通報，三名50歲以下醫護人員懷疑接種第一劑阿斯利康炎疫苗後，出現嚴重不良反應，除了血栓，還有腦出血及血小板下降。其中一人周日因腦出血不治。當地衞生部門表示，該名女醫護人員健康良好，接種疫苗約一周後，上周四入院。挪威藥物管理局（Norwegian Medicines Agency）官員馬德森（Steinar Madsen）表示，不肯定該女醫護人員之死是否與疫苗有關。另外兩名醫護人員情況穩定。

挪威一名30來歲女醫護人員，接種同一款疫苗後10天，於上周五死亡。

歐洲其他國家亦傳出接種阿斯利康疫苗後死亡的個案。丹麥一名60歲女子接種疫苗後，因血栓、低血小板、出血而死亡，該國上周四率先叫停注射。挪威跟隨，叫停前約13萬人接種了該款疫苗。冰島、保加利亞、愛爾蘭、法國、意大利、德國、西班牙陸續宣佈暫時停用這款疫苗。

奧地利一診所兩護士注射武漢肺炎疫苗後，一人因嚴重凝血功能障礙死亡，另一人罹患由血塊造成的急性肺栓塞。當局為安全起見，封存涉事批次的阿斯利康疫苗，暫停讓國民接種。

歐洲藥物管理局（EMA）正在調查這些個案是否與阿斯利康疫苗有關，周四會召開特別會議討論，說疫苗效益高於風險。

世界衞生組織的疫苗安全專家周二亦會開會討論阿斯利康疫苗。世衞發言人上周五指沒有理由停用阿斯利康疫苗。

阿斯利康周日堅稱其疫苗安全，接種疫苗後血栓風險並沒增加。

法新社

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