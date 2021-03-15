英國預計在今天（3月16日）發表一份國防及外交政策評估報告，官方有報告指，英軍裝備老舊枯竭，大部份陸軍裝甲戰車已有30年歷史，若跟俄羅斯軍隊爆發衝突，將「火力不足」，一旦爆發戰爭更面臨被對手擊敗的「嚴重風險」，國防部承諾會為裝甲部隊「升級、數碼化及網絡化」以應對未來的威脅。不過，未來戰場的勝負關鍵未必取決於傳統軍備規模，而是人工智能演算及網絡技術，英國一名高級將領警告，英國必須適應新環境，否則將來一旦交戰，將會有風險「不開一槍」就敗於掌握科技的中國和俄羅斯手上。

掌管網絡、特種部隊及情報的戰略司令部主管桑德斯將軍(Patrick Sanders)在英國《泰晤士報》發表文章，指人工智能(AI)將會是國家的現代威懾力量，英國要在介乎戰爭與和平之間稱為「灰色地帶」進行反擊，必須更專注於人工智能演算法和網絡技術，而不是軍事和常規武器的規模。

英國首相約翰遜即將發表國防外交評估報告，當中會提到AI科技會令英國成為「科學超級大國」，軍方將會把AI放進行動核心、創立AI中心等等。

中俄科技網絡擁優勢 改寫國際秩序及版圖

桑德斯提到，中國和俄羅斯都借助網絡技術取得優勢，當英國竭盡所能干預伊拉克等戰事時，中國採取「不戰而勝」的策略，並改寫了國際秩序；俄羅斯則利用軍事及非軍事手段「改動版圖」，又企圖透過虛假訊息破壞社會凝聚力。「中俄都在資訊年代的軍事技術中取得決定性優勢。」他指出，英國將投入數以億計英鎊發展太空、網絡和AI技術，未來軍隊將會「更為整合、活躍，將擁有數碼骨幹」。

AI技術涉及機器學習，電腦演算會從數據中學習，快速發展自己的解決方案，只需一分鐘就能讀取多於人類花一年時間閱讀的數據，有助士兵決定最有效的反擊方法，確認空襲行動、無人機攻擊或網絡武器哪一樣是最佳的防衞方式。軍方亦會利用AI連結數以百萬計的資訊，向戰場上的軍隊提供戰略優勢。

AI可擷取數據 掌握外國軍隊動向

AI也可以從情報報告、學術期刊和文件中收集資料，擷取有關的數據和趨勢，例如新冒起的威脅或突如其來的外國軍隊動向。軍方人員就會得知，某些國家正投資研究哪些科技範疇，例如是太空鐳射和導彈計劃等等，軍方就可以利用資料去決定是否研發反制技術，用來對付這些技術抑或加強自我防衞。

英國唯一一家AI公司「Adarga」本來集中研究防衞技術，行政總裁克羅斯(Rob Bassett Cross)表示正與軍方研究發展AI技術，「我們利用機器去協助人類更佳地完成工作，沒有人類可以在三秒鐘閱讀數以千萬計的文件，找出領導者、威脅以及關鍵人物。目前這些工作都是由人類進行，所以事情總會有差錯」。

英國《泰晤士報》

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