全球多國積極推動武漢肺炎疫苗接種，92個較貧窮國家依靠世界衞生組織的全球獲取機制（COVAX）獲取疫苗。然而近期有不少接種疫苗後疑導致嚴重副作用甚至死亡個案，世衞早前便通過一個賠償機制，希望消除國家對疫苗的疑慮。

世衞推動COVAX的同時，由於一般保險公司未必會因為疫苗接種而作賠償，較貧窮國家因而對推動疫苗計劃較為卻步，世衞因而訂出賠償機制，參與計劃的國家如有民眾接種後引發嚴重副作用，能通過機制獲得賠償，有效期限暫時至2022年6月30日。

聲明指這是國際層面上首個及目前唯一的疫苗賠償機制，此舉為疫苗接種提供「快速、公平、健全和透明的流程」，該機制提供的賠償也免除訴諸法庭的可能，因若鬧上法庭將是一個漫長和昂貴的過程。

賠償金靠外界捐助

對於參與COVAX的國家來說，接種後出現的副作用是一大顧慮，世衞此舉將大大解決問題，而賠償機制的資金主要來自捐助，包括負責供應疫苗及向COVAX提供援助的國家，同時也有跟保險公司合作負責管理理賠。

全球疫苗免疫聯盟（GAVI）總裁伯克利（Seth Berkley）形容賠償機制為COVAX提供了「巨大的推動力」，疫苗生產商也更願意加快生產，對於參與國家來說是很大好處。

路透社/新聞雜誌The Independent

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