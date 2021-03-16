俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被指違反假釋條件，早前被判入獄兩年八個月。納瓦爾尼周一在社交網上載最新照片，表示正身處伏拉迪米爾區波克羅夫（Pokrov）的一處流放地服刑，他形容監獄有如集中營，鏡頭無處不在，每人都被監視。

莫斯科監督被拘留者人權的公共委員會月初表示，納瓦爾尼被送往莫斯科以東約200公里的伏拉迪米爾區，在一處流放地（penal camp）服刑2年6個月。納瓦爾尼周一在Instagram上載最新照片，確認正身處波克羅夫（Pokrov）的2號流放地，相中可見他剪了一頭薄薄短髮。納瓦爾尼的律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）確認，她獲准到流放地探訪納瓦爾尼。

納瓦爾尼寫道：「我要承認俄羅斯監獄系統令我意外，我不知道莫斯科100公里以外會有一個真正的集中營。」他形容該處「鏡頭無處不在、每人都被監視、有輕微違反行為會舉報」，「我認為上層的人有讀過奧威爾（George Orwell）的《1984》，並說：『耶，太好了，就這樣做，以去人性化來實行教育』」。

他補充指暫時未見到任何暴力行為，但基於「囚犯的緊張狀態」，他「很易相信」過往有關獄中暴力報道。他又在帖文中指寫道，自己晚上「每小時」都會被人嘈醒拍照，對方會宣佈「有逃走風險」的囚犯仍然身處獄中。

納瓦爾尼去年8月中神經毒劑險死，被送至德國治療和休養，1月中回國後隨即被捕，被指違反2014年侵吞款項案的假釋條件，沒向莫斯科懲教署報到，被下級法院判入獄三年半，扣除之前軟禁時間，尚要服刑兩年八個月。處理上訴的莫斯科市法院上月維持判監決定，但把納瓦爾尼2015年初被軟禁一個半月計入減刑。

英國《衞報》/《蘋果》資料室

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