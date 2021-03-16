全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）公佈最新全球學術自由指數，香港的學術自由獲評為D級，學術自由指數只有0.348分，與0.308分的約旦相若。

學術自由評級以五個指標作為計算單位，包括研究及教學自由、學術交流自由、院校自主、校園完善度，以及學術和文化表達的自由。上周公佈的報告指，香港的評級由去年的C級跌至D級，學術自由指數由0.442分跌至0.348分，與0.308分的約旦相若，低過俄羅斯的0.374分及越南的0.377分。

香港與白羅斯、斯里蘭卡及贊比亞成為一年來指數跌幅最大的國家，也是過去5年倒退至少0.15分的國家或地區之一。

陳家洛憂寒蟬效應致研究空間收窄

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，自從去年中實施港區國安法後，不少人都因為呼叫口號、或持有文宣，就被當局以違反國安法拘捕，整個香港社會有很多「紅線」和「禁區」，他指出，言論自由、思想自由以及學術自由三者的關係密不可分，在這樣的社會氣氛下，很多學者「唔知有咩講得，有咩唔講得」，導致學術自由持續惡化。

陳家洛進一步指出，過去大學秉持院校自主，警方進入大學有既定程序，然而如今可以「長驅直進」，大學管理層亦無意再維持大學與社會的「安全距離」，校園氣氛相當繃緊與不安。陳認為，此現象對香港社會並無益處，因為學者會擔心其研究不配合「官方主旋律」、或者會受到政府資源分配主導，只進行政策鼓勵的研究，「學術研究變得相當單調，咁樣係產生唔到任何有助變革社會嘅研究。」

陳又以科大鍾士元博士社會科學教授李靜君早前「香港不屬於中國，而是屬於全世界」的言論都被官媒指是宣揚港獨為例，指出這種「文革式批評」已正在發生，並已造成寒蟬效應，學者在進行研究、發表學說時，都會擔心成為「罪證」，他認為將來學者發表學說、出版刊物只會越來越難，「仲有咩空間？」

《蘋果》向教育局查詢，暫未獲回覆。

美國組織關注港學者被捕

「universityworldnews」指出，北京去年推行港版國安法，令香港的高等教育界面臨更沉重壓力，學者擔心港版國安法會損害學術研究、交流及國際合作。

總部設於美國的國際學術機構網絡「Scholars at Risk」（SAR）形容，對香港高等教育界近月所受的壓力深表關注，警告香港學者和學生正遭受無法逆轉的破壞，促請港府和大學校方確保學生和學者的權益，停止一切侵犯學術自由和院校自由的行徑。

SAR指出去年香港通過港版國安法，而遭港府以國安法拘捕的人士中，包括香港大學法律學院前副教授戴耀廷、香港中文大學政治與行政學系兼任講師毛孟靜等，預計情況在2021年會進一步惡化。

SAR總監羅賓遜（Clare Robinson）形容香港的高等院校迅速在校園採取行動，以國安法侵犯學術自由，「令全球研究員、教育工作者、學生和大學行政人員震驚」，當中包括要求課程需遵循國安法、大範圍取消校園活動、中大封殺當選學生，稱香港作為世界一流研究、教學和思想交流等充滿活力的地方，「香港可能失去其地位」。

全球公共政策研究所／universityworldnews／《蘋果》資料室

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