瑞典的斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指，2016年至2020年的全球武器交易量，比2011年至2015年減少0.5%，屬於「持平狀態」。不過按地區分佈，武器進口量最多的是亞洲和大洋洲國家，「中國的威脅加劇成為（當地）武器進口的巨大要因」。

SIPRI周一公佈報告，雖然武器出口維持自冷戰結束以來的高水平，但這也是自2001年2005年以來首次沒有上升。高級研究員韋澤曼（Siemon Wezeman）說：「需求持續高企，但沒有增長。」

期內全球最大武器出口國是美國，出口量比5年前增加15%，全球市場佔有率也增加5個百分點至37%。全球第三的法國與第四的德國，也分別增加出口量44%和21%。另一方面，排第二的俄羅斯與第五的中國分別減少22%和7.8%。

研究所指不少亞洲和大洋洲國家的武器進口量也有增加，日本更是大增124%，相信與中國威脅加劇有關。

SIPRI認為就武器交易量而言，單計某一年份的波動幅度過大，因此定為按每5年的交易量進行比較及分析。

共同社／法新社

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