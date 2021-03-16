英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，哈里在訪問中提及皇室自他宣佈不再履行職務後便停止對他的財政援助。英國《每日郵報》評論指，哈里要求財政支援的舉動與當年愛德華八世退位後相似，但他至少沒在公開場合索要金錢。

愛德華八世在1936年為迎娶美國離婚婦人辛普森（Wallis Simpson）遜位，每年獲2.5萬英鎊財政支援、即約等於現時的175萬鎊（約1,892萬港元），並獲一次性支付30萬鎊，約等於現時2,100萬鎊（約2.27億港元）。不過愛德華八世仍不斷向繼承其位的佐治六世尋求更多財政支援，最終佐治六世叫職員不要再接愛德華八世的電話。

評論指哈里如今的舉動與愛德華八世相似，他已非常富有，加上梅根過往在美國電視圈有些成就，生活富裕。文章批評兩人在武漢肺炎疫情衝擊全球經濟的時候，還透過公開訪問抱怨金錢問題，令人十分反感，而愛德華八世至少沒在公開場合要求金錢。

哈里曾表明想財政獨立卻又索要金錢

哈里和兄長威廉在母親死後，合共獲得戴妃約1,300萬英鎊（約1.4億港元）遺產，但他不再擔任皇室要職後，失去皇室財政支援，只靠戴妃的遺產過活。他和梅根移居美國時，亦帶上母親的所有遺物。哈里之前仍為在職皇室成員時，有95%開支來自查理斯的私人財產，餘下5%來自英國納稅人，而他和梅根去年1月宣佈脫離皇室時，曾經公開表明希望能夠財政獨立。

《倫敦標準晚報》早前引述皇室高層消息人士指，查理斯並未切斷對哈里和梅根的財政支持，並對哈里言論感失望。除了指摘皇室「閂水喉」，哈里也稱查理斯一度不接聽他的電話，又宣稱父親令自己失望，但自己仍會繼續敬愛對方。

英國《每日郵報》

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