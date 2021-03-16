美國《華盛頓郵報》今年初曾報道，前總統特朗普試圖向喬治亞州的調查人員施壓，推翻拜登在該州大選勝出的結果。該報日前承認報道錯誤，並更正網上版報道。特朗普發聲明感謝對方。

《華盛頓郵報》今年1月9日的報道，引用匿名消息指特朗普去年12月向負責調查喬治亞州點票結果的調查員施壓，要求「找出欺詐行為」，如果成功找到便能成為「民族英雄」。該州點票結果顯示拜登以1.2萬多票之差勝出。

然而喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）早前公佈了特朗普和該名調查人員的通話錄音，對比之下發現《華郵》的報道其實錯誤引述特朗普的說話，他沒有要求對方「找出欺詐行為」，以及會成為「民族英雄」。

特朗普僅要求仔細檢查

根據錄音內容，特朗普是敦促調查員仔細檢查喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）的選票，這樣做的話便能發現「不誠實」情況，特朗普還說「這是美國現時最重要的工作」。

《華郵》最後更正該篇報道的標題及內容，刪除了錯誤引述特朗普的篇幅。特朗普其後發表聲明感謝作出更正，同時再次呼籲對富爾頓郡與前喬治亞州州眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）查明喬治亞州大選的點票結果。

中央社/美國《紐約郵報》

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