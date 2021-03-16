國際太空站棄2.9噸電池組

國際太空站棄置了一個重2.9噸的48鎳氫電池組，機械臂在距離地球表面426公里棄置電池，電池組未來2至4年將會在低軌道飄浮，直至「在大氣中燃燒」。

這組電池在過去6年已退化並被更換，原定計劃是透過日本H-II運輸載具帶返地球，但因為2018年一次升空任務失敗，致更換電池組的人員留在地球，導致太空人的太太漫步計劃推遲，而在最後一次升級之前，貨運飛船離開了太空站，將電池組留在國際空間站上，迫使NASA要投棄電池組。

電池組正以每秒7.7公里的速度移動，預計接觸到地球大氣時將被燃燒，故不會構成風險。

交友App Tinder將推行背景審查

交友程式Tinder將於今年稍後時間在美國推出背景審查功能，讓用戶透過姓名或電話查看對象的公開資料。

Tinder母公司「Match Group」與背景審查平台「Garbo」合作提供付費服務，並已投資「Garbo」。「Match Group」計劃之後同樣在旗下的所有交友程式推出功能，包括PlentyOfFish、OkCupid及Hinge平台。有關審查將不包括任何毒品指控或交通違法行為。

公司的安全與社會宣傳主管布雷登（Tracey Breeden）說：「我們意識到企業可起到關鍵作用，用科技幫助去除障礙及達致真正合作。」

米歇爾聲援梅根

英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費專訪，其中梅根提到在兒子亞奇（Archie）出生前，皇室內部曾對他的膚色有過擔憂和討論。美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）接受全國廣播公司訪問，表示對此感到心碎，希望梅根的經歷能讓世人學習。

米歇爾說：「我覺得這令人心碎，她覺得在家只得自己一人——她感到自己的家人對她有不同看法……我所希望的事情，我想到的首先是家庭，我祈求他們的寬恕和治療，以此作為讓我們所有人學習的時刻。」

英國廣播公司／英國《每日郵報》

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