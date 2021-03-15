【持續惡化】

緬甸局勢持續惡化，繼多達75名示威者遭槍殺、令前日成為反政變示威中最血腥一日之後，軍方昨宣佈更多地區戒嚴，預示當局會更加重手對付上街的民眾。但昨日多地都繼續有抗議，曼德勒、棉因與昂蘭都響起槍聲，據指至少七死。戒嚴下全國手機網絡被中斷，原定昨日進行原國務資政昂山素姬的審訊要押後。

面對四項控罪的昂山素姬原定昨日透過視像系統應訊，但在斷網之下，審訊無法進行，押後到下周三。昂山素姬的律師團隊稱，軍方更自行指定團隊中兩名初級律師、只讓這兩人參與聆訊。團隊斥軍方無權如此。律師團在前周首次視像聆訊之前一直未能跟她見面。

據緬甸國防軍總司令部昨日公佈，政變後成立的國家管理委員會決定，增加在仰光四區實施戒嚴，即加北德貢、南德貢、德貢港和北奧卡拉帕。前日仰光有中資成衣廠被縱火後，軍方當晚已宣佈對仰光萊達雅和瑞必達兩個鎮區實施戒嚴。另外，路透社指緬甸傳媒稱曼德勒幾個地區也實施戒嚴。

凌遲反對聲 民眾更團結

軍方上月1日發動政變後，已宣佈全國緊急狀態，如今對仰光六區進一步收緊權力，因戒嚴法凌駕所有其他法例，軍方在行政、司法、執法上有絕對權力。緬甸傳媒指，違反戒嚴法最重可判死刑或終身監禁，最輕也會判三年勞役兼罰款。

戒嚴法令軍警此前所用的暴力手段合法化，可以預見軍方欲以更血腥的手段鎮壓示威，企圖透過日復一日的殺人、毒打和拘捕，將反對聲音凌遲，直至民眾希望幻滅，放棄爭取民主。但事與願違，軍方血腥手段迄今只是令民眾更加團結對抗暴政。

昨日第二大城市曼德勒和西部的哈卡（Hakha）繼續有數以百計民眾和平示威，曼德勒群眾為減少被軍警逮到的風險，分散成較小撮聚集並縮短示威時間，但稍後傳出槍聲，至少一死。中部棉因據報有兩男一女中槍不治；昂蘭則有三死。當地傳媒刊登照片顯示在克倫邦也有示威。

「今日緬甸」網站昨引述三醫院數字，指前天單是仰光有59死129傷；緬甸政治犯援助協會則統計到其他地方有至少16人喪生，另有一名警察死亡。這意味這一波示威已有約150人喪生。聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯指前日的殺戮「令人悲憤」，怒斥軍政府「不該掌權、該要坐牢」，呼籲成員國中斷向緬甸軍方輸送資金和武器。

全國斷網 昂山素姬審訊押後

兩名知情人士昨指當局下令電訊服務商截斷全國流動網絡服務；過去幾星期緬甸晚上都處於斷網狀態，但幾乎都會在早上恢復，惟昨天例外。這亦成為昂山素姬昨日透過視像出席聆訊的安排無法進行的原因。她迄今被冠上四項罪名，包括非法輸入管有無線電對講機、違反防疫措施、意圖煽動公眾，以及非法收受金錢及「大量黃金」。

路透社/法新社/《紐約時報》