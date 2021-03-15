英國下議院國防委員會發表報告，指英軍裝備老舊枯竭，大部份陸軍裝甲戰車已有30年歷史，若跟俄羅斯軍隊爆發衝突，將發現英國陸軍「火力不足」，一旦發生戰爭將面臨被對手擊敗的「嚴重風險」。國防部承諾會為裝甲部隊「升級、數碼化及網絡化」以應對未來的威脅。

下議院國防委員會發表題為《逐漸過時與火力不足》的報告，形容軍方為陸軍裝甲戰車(AFV)現代化的努力堪稱「糟糕」，裝備老化而枯竭，指出「官僚的拖延」和「普遍的無能」，令過去20年重新裝備軍隊的努力都「搞砸」了。

現役裝甲戰車屬90年代古董 撥款經常撥往其他優先項目

報道指出，在1990年英國庫存大約1,200輛主戰坦克，到了今天只剩227輛，裝甲車戰鬥能力已經過時，落後於盟友和潛在對手。委員會主席埃爾伍德(Tobias Ellwood)說︰「陸軍的裝甲戰車計劃一直充滿不確定性。投資戰車的決定經常被不確定因素影響，例如陸軍的需求，又或希望投入資金到其他國防優先項目。」埃爾伍德指出政府有明確意圖，希望由工業時代技術轉往發展資訊時代科技。

國防部傾向「數碼化」「網絡化」裝甲部隊

英國首相約翰遜周二將會發表有關國防、安全的重要評估報告，預料將闡述英國未來發展新技術的方向，涉及機械人、自動系統等，又會改革英軍以應對未來的威脅，國防部發言人回應下議院國防委員會的報告時，指當局已尋求改善裝備，將提供資源「升級、數碼化及網絡化」裝甲部隊，不過委員會的報告質疑國防部是否有能力兌現承諾，因為當局想把陸軍老舊裝甲戰車升級的計劃，出現「官僚拖延，軍事未決，財務管理失當和普遍無能」的情況。報告指，數億英鎊已遭浪費，卻效果不彰，陸軍的坦克和戰車都無法與俄羅斯這樣的對手匹敵。

目前英軍砲兵、防空及反無人機能力均不足

委員會呼籲政府切勿忽略「衰敗中」的陸軍裝甲戰車車隊，大部份裝甲車至少已有30年歷史或更老舊，陸軍要部署一個「作戰師」還落後四年時間，形容是「毫無希望地裝備不足」，國防部應該緊急解決在砲兵、防空及反無人機能力方面的不足之處，指出俄羅斯就是因為投資在現代化導彈和火箭炮系統上，讓俄羅斯2014年在烏克蘭的戰鬥上迅速取勝。埃爾伍德說︰「政府不應犯錯，這些失敗會導致人命損失。」

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！