（北美通訊）卡特（Jimmy Carter）、克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）和奧巴馬四名美國前總統聯同其夫人，一同拍攝廣告，呼籲民眾盡快接種疫苗。特朗普是唯一一位在廣告中缺席的在世美國前總統。

宣傳廣告周一出街，奧巴馬在影片中表示，希望可以盡快探望外母，為她慶祝生日；小布殊則希望球場盡快重開，讓他觀賞棒球賽，「請你們捲起衫袖，盡你的義務吧（do your part）。」

白宮周一在Twitter轉載有關廣告，表示「四名總統，兩個政黨，一個明確信息：當疫苗輪候到你時，請盡快接種吧。」特朗普是唯一缺席廣告的在世美國前總統。據報，他早於今年1月和太太梅拉尼婭（Melania Trump），在白宮低調接種疫苗。

美國公共電視網新聞節目《新聞時刻》（PBS’s NewsHour）聯同全國公共廣播電台（NPR）及紐約瑪麗斯特大學民意研究所（Marist College Institute for Public Opinion）進行民調顯示，美國最抗拒接種疫苗的人群是共和黨男性，49%表明不會接種疫苗；其次是特朗普支持者，47%表明不會接種疫苗。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）周日接受霍士新聞訪問表示，假如特朗普參與疫苗推廣宣傳活動，將帶來「完全不同的世界」，「他如此受歡迎， 我不能相信在他開聲後，其支持者不會接種疫苗。」

NPR資料顯示，截至本周二早上，美國有約21.4%人口已接種最少一劑疫苗，11.5%人完成整個疫苗接種過程。

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