美韓舉行「2+2」會談前夕，北韓領袖金正恩胞妹金與正批評美韓舉行聯合軍演，並向美國拜登新政府施下馬威，警告拜登想「睡個安穩覺」就不要挑釁。分析指北韓想搶佔會議焦點並對美國新政府發出觀望訊息，但亦有專家指北韓或會先出手挑釁。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，昨天先到日本，今天再到南韓，分別與日韓外長和防長舉行會談。布林肯昨在日本表示，美國會繼續與盟友合作尋求北韓無核化，又指有留意到金與正談話，但說他更有興趣知道盟友和夥伴對北韓看法。

北韓官媒昨天報道金與正以勞動黨中央委員會副部長身份發表的談話，當中指：「我們向在大洋彼岸為給朝鮮半島散發火藥味而喪心病狂的美國新政府奉勸一句，若想在今後四年平平安安睡個安穩覺，就要一開始慎之又慎，而不要盲目行事，製造麻煩事。」

指兩韓「溫暖難重現」

金與正的談話其實絕大篇幅都是批評南韓上周起與美軍展開聯合軍演。雖然這次演習因應武漢肺炎防疫，只以電腦模擬形式進行，她指無論軍演的規模和形式如何變，本質都是為「侵略朝鮮戰爭」作演習，又稱南韓在「政治動盪、經濟蕭條、新冠疫情嚴重」的困境，「仍執意把狗命寄託於同族敵視行動的處境，實在可憐不堪」。

金與正又指「三年前的溫暖之春很難重現」，警告南韓如再有挑釁，將撕毀兩韓的軍事領域協議書。金正恩2018年4月首次與南韓總統文在寅舉行峯會，之後達成雙方承諾停止敵對行為的軍事協議，但隨着他與美國時任總統特朗普三次峯會都化解不了無核化僵局，兩韓關係亦陷入冰點。

英國倫敦大學國王學院的北韓問題專家帕爾多認為，金與正此時發表談話，相信是想搶佔「2+2會談」焦點，指之前討論焦點首先是「四方安全對話」和應對中國，然後才是北韓政策檢討，「現在金與正的聲明肯定成討論中心」。

分析︰朝極可能有軍事行動

金與正的談話也是拜登1月底上任後，北韓首次對美發表官方立場。金正恩在拜登就職前的勞動黨全國代表大會，將美國定性為「頭號敵人」，但指兩國建立新關係的關鍵，取決於美國是否撤回對朝敵對政策。拜登政府則仍檢討對北韓政策，預計數周後有結果，布林肯指華府正考慮對北韓額外施壓會否有效。

南韓國家安全戰略研究院資深委員趙成烈分析認為，北韓將視美國的態度予以應對，這次談話釋放出北韓不會先發起挑釁、朝美對話仍有餘地的訊息。南韓國家戰略研究院外交及安全中心主管申範澈卻認為，金與正過去每次發言，都代表平壤的行動將升級，他相信北韓已判定美國不會有太多讓步，所以搶先發聲明，北韓「高度可能」在「2+2」會談進行時或結束後有軍事挑釁行動。

美國白宮和國務院前天都表示，美國已透過多種管道設法接觸北韓，以「降低情勢惡化風險」，但北韓未有回應。

路透社/法新社/韓聯社