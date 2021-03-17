札幌法院不認為同性婚姻違憲成日本首例

北海道3對同性伴侶不滿日本政府不承認同性婚姻，控告政府違反憲法「婚姻自由」的原則。札幌法院周三裁定日本政府違憲，創日本先河。

原告是2對男同性戀伴侶與1對女同性戀伴侶，他們都在2019年1月提出結婚登記申請，但不被受理，翌月提告。判決指，性傾向無法依照人的意志變更或選擇，政府不承認同性婚姻，是違反憲法第14條法律之下的人人平等原則。

原告認為，按憲法規定，只要雙方當事人在自由與平等下有結婚意願，便可結婚，並未禁止同性婚姻；被告日本政府認為，憲法規定是以異性間的結婚為前提，並未設想同性婚姻。民法與戶籍法上的「夫婦」用字，是指「男為夫、女為妻」，因此不承認同性婚姻。

NASA指火星可能含有大量地下水

美國太空總署（NASA）周二發表文章指，有研究表明火星地殼下可能有大量水。

研究在全球權威學術期刊《科學》上發表，由加州理工學院的多名科研人員完成。研究指出，火星數十億年前是一個被海洋、湖泊覆蓋的星球，海洋深度介乎100至1,500米，體積約相當於地球的大西洋一半。其中30%至99%的水通過化學作用，變成火星地殼下的含水礦物質。

這項研究的結論對目前的理論構成挑戰，科學家此前認為隨着火星地殼溫度逐漸降低，磁場不斷減弱，令火星失去表面的大量水，變成目前所見的乾旱星球。但科學家指，即使地殼下有含水礦物質，但不代表太空人能夠輕易提取。

新德里續成全球空氣污染最嚴重首都

瑞士空氣清淨科技公司IQAir周二發表報告指出，印度新德里第三年蟬聯全球空氣污染最嚴重首都；而在全球頭30個空氣污染最嚴重的城市中，印度獨佔了22個。

報告顯示，全球前50個空氣污染最嚴重的城市當中，有35個位於印度；前30個空氣污染最嚴重的城市，有22個城市位於印度，而排名由第2到第14污染最嚴重城市都是印度城市。

新德里是空氣污染最嚴重的國家首都，一年平均細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到每立方米84.1微克（ug/m3）；孟加拉首都達卡和蒙古烏蘭巴托，在首都方面緊隨在後，分別為77.1ug/m3和46.6 ug/m3。

中央社／中新社

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