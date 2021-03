美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence, ODNI)周二發表報告,指俄羅斯總統普京很可能指示莫斯科影響2020年美國大選,以助特朗普連任總統。

長15頁的報告,指普京就算不是親自監督也至少批准干預美國大選。報告結語指出,烏克蘭議員德卡奇(Andriy Derkach)之類的有俄撐腰人物,爭取某些美國政治人物的協助,抹黑特朗普的競選對手拜登及其子亨特,又指德卡奇的一舉一動都被普京追蹤甚至指揮着。

不過,報告卻推翻特朗普在任時情報界的「中國干預大選助拜登」說法,認為北京沒有出手,「中國認為不值得為左右選舉結果而冒被揭穿之險」。

報告亦指伊朗亦試圖影響美國大選結果,但最後沒有一股外國勢力能左右甚至破壞投票過程。

美國有線新聞網絡(CNN)周二報道,美國因應俄羅斯干預美國大選,將於下周公佈對俄的制裁措施。

路透社/美聯社

