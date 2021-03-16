（北美通訊）加拿大一項民調顯示，77%國民認為中國一日不釋放加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor）， 兩國便不能保持友好關係；超過半數國民認為，當局明年應杯葛北京冬奧。加拿大主要盟友美國另一項民調指，中國已超越俄羅斯，成為美國最大敵人（U.S.’s greatest enemy）。

加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）今年2月26日至3月3日，隨機訪問了5,004名加拿大國民，得出結果。調查發現，43%加拿大人非常認同（strongly agree）中國一日不釋放康明凱和斯帕沃， 加中兩國便不能保持友好關係；認同（agree）以上說法的加拿大人也有34%。

康明凱和斯帕沃已被中國政府囚禁超過兩年。外界普遍認為，中國拘捕兩人，以報復加拿大政府按美國引渡要求，於2018年12月拘捕華為太子女孟晚舟。而中國官媒上周表示，兩人將不日進行一審。

近年中國人權狀況每況愈下，75%加拿大人認為，中國對新疆維吾爾人進行的壓迫，應稱為種族滅絕。79%人認為加拿大在處理和中國關係時，人權和法治應凌駕於貿易和投資機會上，數字較2019年同期上升17個百分點。在處理疫情問題上，僅9%加拿大人相信中國領導層開誠佈公，公平及準確地交代疫情。

北京明年2月將舉辦冬季奧運會，民調顯示，56%加拿大國民認為國家應退出賽事，藉此杯葛中國。總結而言，僅14%加拿大人對中國有好感（favourable view of China），數字與去年相若；認為應該和中國建立更緊密貿易關係的人僅得11% ，較去年四月中的40%，急跌29個百分點。

另外，美國民調機構蓋洛普（Gallup）上月3日至18日訪問1,021名成年國民，周二公佈詳細報告，顯示45%美國人認為，中國是美國最大敵人，數字較去年同期的22%，上升超過一倍。值得留意是，在共和黨人中，認為中國是美國最大敵人的比率高達76%；同類數字在民主黨人中僅得22%；在無政黨人士中則有43%。

去年，23%美國人認為俄羅斯是美國最大敵人，今年數字微升至26%，在「敵人榜」中排第二，緊接其後分別是北韓、伊朗和伊拉克。

調查亦發現，50%美國人認同中國是全球最大的經濟力量（world’s leading economic power），數字較去年的39%，明顯上升11個百分點。而相信美國是全球最大經濟力量的人，則由去年的50%，下跌至今年的37%，分析認為此與美國經濟因疫情而急速下滑有關。調查亦問及美國國民預料在20年後，哪個國家會領導全球經濟，結果46%選擇中國，選擇美國的人只有40%。

另一方面，63%受訪者認為在未來10年，中國經濟實力會成為美國利益的嚴重威脅（critical threat），數字較2019年的46%，上升17個百分點。最新民調亦顯示，有30%美國人認為，中國在未來10年成為美國的重要威脅（important threat）。

若以政黨背景劃分，分別有81%共和黨人、56%民主黨人及59%無政黨人士，認為中國在未來10年會成為美國的嚴重威脅，數字分別較2019年的54%、37%及47%，均有顯著上升。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！