美國國務卿布林肯周四將於阿拉斯加安克雷奇與中共中央政治局委員楊潔篪會面，外界預計中美官員主要會討論關稅及對華制裁議題。美國新聞網站Politico發表文章指，中國對台灣的威脅已日益嚴峻，形容將是美國其中一項最急需應對的問題，總統拜登要在確保台灣自衞能力的同時，避免過度挑釁中方。

中國近年不斷增加軍費和擴軍，去年便建成25艘新軍事船艦，部份如彈道導彈潛艇等軍備更被指是針對台灣而設，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）早前警告中國可能在6年內對台灣動武。美國在《台灣關係法》中，表明對一切威脅台灣人民安全、危及美國利益的事態嚴重關注，外界普遍認為假若中國對台出兵，美國將協助台灣防衞。

美國國防部一名高級官員指，中國近期在中印邊境以至新疆和香港局勢上都很進取，對台立場也趨強硬，但若美國介入台海局勢勢必令事態進一步升溫，「在軍事上我們知道如果我們做得太多、太強硬，中方便會採取更多針對台灣的行動」。

近年美國多次聲援台灣

過往數年美國對台灣多次展示支持，2016年前總統特朗普當選後不久，便跟台灣總統蔡英文通電話，美台經濟交流亦增多。不過特朗普2019年與共和黨參議員會面時，亦承認台灣與中國近在咫尺，與美國卻相隔很遠，假如中國攻台，美國根本「沒有事可以做」。

拜登政府上任後多次表明與中國存在競爭關係，他1月就職時亦有邀請台灣駐美代表蕭美琴出席就職典禮，反映他有意維持對台友好政策。

美官員憂中以救災等名義侵台

智庫美國企業研究所客席研究員塞耶茲（Eric Sayers）表示，中國已把台灣納入2035年規劃的一部份，中國軍事亦有實力，美國無法再掉以輕心，形容一旦美國需為台灣出戰，局面將難以想像。他呼籲拜登政府增加在太平洋地區的投資，並加強與日本及澳洲的關係以制衡北京。

一名國防部官員形容中國為了地區性的行動，建造國際級數的海軍，美軍對中國已失去數量上的優勢。國防部官員同時憂慮，中國可能會以其他名義變相侵略台灣，例如一旦台灣發生風災，中國或以「協助救災」為名派員赴台，繼而永久佔領台灣。

美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衞（David Helvey）隨防長奧斯汀訪日時表示，中國在軍事現代化過程中，一直有就台灣局勢作準備，隨着中國軍力提升，美國會密切注視台海軍事平衡。

美國新聞網站Politico

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