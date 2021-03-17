美國前總統特朗普日前接受電視台訪問，認為民眾應該接種武肺疫苗，因為是「安全」及「有效」。他亦批評現任總統拜登搶走疫苗計劃的光環，抹殺他在任時的功勞。

特朗普接受霍士新聞節目訪問，被主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）問到會否鼓勵民眾接種，特朗普回應指：「我會推薦，我會推薦給那些不想接種的人，老實說這些人很多是投票給我的。」

他指接種與否是個人自由，不過補充指：「但這是很好的疫苗，很安全和有效。」早前有報道指特朗普及妻子梅拉尼婭1月離開白宮前已接種疫苗。

美國在去年武漢肺炎大爆發後，短時間內研發出疫苗，特朗普直指如非他在「疫苗仍未證實真的有效」前放手一搏量產，以及要美國食品及藥物管理局（FDA）緊急批准使用，恐怕美國人離接種疫苗仍有很長時間。

拜登上周發表的全國演說沒有提及特朗普在疫苗計劃的功勞，特朗普指自己「只得到很小的肯定」，但正是他推動疫苗計劃，拯救了數百萬性命。他直言：「這（疫苗）表現很好，95%（有效率），可能甚至更高......這真的在拯救我們的國家，坦白說這正拯救全世界。」

美國霍士新聞/英國《每日郵報》

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