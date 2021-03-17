美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence, ODNI）周二發表報告，內容指俄羅斯和伊朗曾試圖干預總統大選，卻認為中國不太可能有出手，跟前任總統特朗普指「中國干預助拜登勝選」的說法大相逕庭。

這份是去年美國總統大選後，當局首份針對此事的調查報告，報告判斷中國沒有採取任何干預，又或試圖改變美國總統大選的結果，並認為中國期望跟美國「尋求穩定」的關係，因此沒有必要「冒着有反響的風險」試圖影響拜登或特朗普勝出的結果。

報告的說法跟特朗普在任時，美國情報界認為中國是大選最大威脅的說法南轅北轍，前任國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）及白宮前國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）去年曾指中國構成的威脅比俄羅斯更大，拉特克里夫今年1月也指過往情報界未能充份掌握中國的影響力。

情報界對中國觀點分歧

不過報告亦有指出，現時情報界對中國的看法有分歧，有「少數觀點」認為中國的確採取了一些行動來減低特朗普勝算，至少「間接影響」了美國選民的投票意向，因為有迹象表明北京更願意看到特朗普落敗。

美國有線新聞網絡/《華盛頓郵報》

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