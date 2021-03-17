（北美通訊）德州聖安東尼奧（San Antonio）一間台式拉麵店，因為對德州州長阿博特（Greg Abbott）撤銷口罩令提出異議而被針對；麵店櫥窗周日被人噴上「Kung Flu」、「去死」及「滾回中國」等歧視和恐嚇字眼。警方正就仇恨塗鴉進行調查。

麵店東主兼大廚Mike Nguyen周日回店預備開舖時，就發現櫥窗和放在店外的餐檯被人用紅色漆油噴上「Kung Flu」、「去死」及「滾回中國」等字眼，店門更寫上「不戴口罩」。事實上Nguyen是越南和法國混血兒，他對事件感到難過和震驚，「那些人在我的餐檯上寫「滾回中國」，即使我並非中國人」。

Nguyen相信是因為他上周接受CNN訪問時，評論到州長的撤銷口罩令而令麵店成為被攻擊目標。他當時在訪問中表示，阿博特的決定既自私又怯懦，而且有欠理據；很多人都認為阿博特是置大部份州民於危險當中，當州民仰賴他的領導時，他未有做好本份。

在塗鴉事件發生後，Nguyen曾打算保持沉默，避免招來更大麻煩。但最後都選擇在Instagram公開事件，並得到顧客的熱情回應。有顧客表示會「大力懲罰」，「叫晒全個餐牌」；部份人則表示會幫手清潔。在得到熟客到場幫忙下，當天麵店的營業時間只是比往常遲了一個小時。顧客更在櫥窗貼上「心心」留言支持和鼓勵。

Nguyen表示，由於最近被診斷患上淋巴瘤，抵抗力減弱，若不幸感染武漢肺炎，他擔心無法擊退病毒。為了自己和顧客的安全，他會堅持進入麵店的人要先戴上口罩。若顧客不喜歡戴口罩，則可以在店外的露天區域進食。

聖安東尼奧警方正就麵店被塗鴉進行調查。警察局長麥克馬納斯（William McManus）指犯人只是一個固執的人，基於懦弱而犯案，並非聖安東尼奧人應有行為。

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