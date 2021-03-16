提供手機應用程式叫車服務的美國科技公司Uber，宣佈周三起賦予逾7萬英國司機僱員身份，讓他們獲8.72鎊（94.11港元）最低工資保障及其他福利，Uber首次承認司機為僱員。

英國兩名Uber前司機2016年入稟向勞資審裁處要求Uber承擔僱主責任。Uber強調司機屬自僱人士，不會享有僱員福利，Uber被裁定敗訴，之後三次上訴，最終上訴至最高法院。最高法院上月裁定，Uber司機屬受僱人士而不算自僱，意味當地司機可享最低工資保障、有薪假福利、退休金計劃等。

裁決被視為對「零工經濟」（Gig economy）一次打擊，卻是工會的一次勝利。

不過，Uber僅承諾在英國司機接單後方可享最低工資保障，而非工會要求的在登入uber程式準備接單開始計，相信勞資雙戶仍會在「開工時間」定義方面有一番爭持。

路透社／美國《華爾街日報》

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