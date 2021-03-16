日本外相茂木敏充與防衞相岸信夫昨日在東京跟到訪的美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀，舉行自日本菅義偉內閣與美國拜登政府上台後首場的日美安全保障磋商委員會（2+2）會議。雙方在會後的聯合聲明幾乎是衝着中國而來。

菅義偉打疫苗下月訪美

日美在聲明中對中國近期公佈《海警法》，允許海警動武而引發地區緊張深表關切，兩國批評「中方的舉動有悖於現行國際秩序，構成政治、經濟、軍事及科技上的挑戰」。雙方重申，日本稱為尖閣諸島的釣魚台，是美國有防衞義務的《日美安全保障條約》第五條適用範圍，「反對任何試圖損害日本對尖閣施政的單方面行動」。

聲明又提到「台灣海峽和平與穩定的重要性」，並反對中國在南海的「不法海洋權益主張和活動」，日美強調會致力維護一個開放且自由的印太地區。布林肯在記者會上甚至表明，若北京敢輕舉妄動，「必要時我們就頂回去」。在2+2會議後，自衞隊公布日美前天在東海舉行聯合防空演習，雖然未有交代位置，但針對中國意味濃厚。

中國外交部發言人趙立堅回應指，美日關係「不應針對或損害任何第三方的利益」，而應促進「亞太地區的和平穩定」。

日本是布林肯與奧斯汀上任後外訪的首站，充份反映出拜登政府對這位亞洲盟友的重視，二人此行亦是為日本首相菅義偉下月訪問美國鋪路。菅義偉昨天便接種了首劑美國輝瑞藥廠的武肺疫苗，計劃訪美前完成施打兩針。共同社