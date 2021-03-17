緬甸軍警連日血腥鎮壓示威，民眾周三繼續上街，有報道指日前參與示威的一名華裔男學生被軍警槍殺。軍方周二宣佈指，犯叛國罪或其他反抗政府罪行可判處死刑。當地最大佛教組織發聲明，呼籲軍方停止暴力鎮壓，促勿再以酷刑對待及殺害無辜百姓。

周三續有民眾無懼戒嚴令上街，數百人在東部城市蒂莫索（Demoso）、仰光以西的勃生（Pathein）和南部城市土瓦（Dawei）示威，第二大城市曼德勒和北部蒙育瓦市（Monywa）亦有民眾抗議。仰光有示威者以大批椰子代表人民在路上排開，並展示寫上「還我未來」的橫額。

自由亞洲電台報道，17歲華裔醫學院學生林耀宗過去周日在仰光的示威中遭警方槍殺，有公民記者拍到軍警走近林的屍體，又毒打其女同伴。林的父母在葬禮上極為傷痛，林父籲中國政府看在他們是華僑的份上，幫助緬甸人取回民主、推翻軍政府；林母悲痛地表示雖然她是中國人，但「不愛中國政府」。

緬媒周三報道，當地最具影響力佛教團體國家僧侶監察委員會（State Sangha Maha Nayaka Committee）在聲明初稿中，譴責軍方血腥鎮壓支持民主的示威。據報委員會計劃周四在諮詢宗教事務部部長後，發佈最終版本聲明。

當地僧侶曾活躍於社會運動，早在2007年「番紅花革命」，數以千計僧人走上街頭反對軍方統治。

戒嚴法不准上訴 准向敏昂萊求免死

軍政府周日宣佈仰光部份地區實施戒嚴，並表示同時領導這些地區的司法及行政工作。官方報章發佈戒嚴法全文，列出23項由軍事法庭審理的罪行，包括叛國、不服從軍方或公務員、散播假新聞或煽動恐懼，可面臨無期徒刑甚至判死。

惡法更規定違法者不准上訴，但若肯認罪，可在15天內向軍方總司令敏昂萊申請推翻死刑判決。

戒嚴落實後，一名勞工組織人士向路透社表示，「這裏就像戰區，他們到處開槍」，大部分居民都不敢外出。有醫生表示，戒嚴地區內仍有傷者需要醫療援助，但軍方禁止進入。

路透社／自由亞洲電台／日本《每日新聞》

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