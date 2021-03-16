英國昨日發表新一份國防及外交報告，點名俄羅斯為「活躍威脅」，中國專制體制則對英國民主制度構成「系統性挑戰」，未來戰場勝負關鍵未必取決於傳統軍備規模，而是人工智能及網絡科技戰術。

以《競爭時代的環球英國》為題的112頁報告，獲形容為冷戰結束後英國最徹底的國際地位評估，涵蓋科學與科技、國際秩序、國防與安全，以及英國在本地和海外適應力四大範疇。

擬增核彈頭 升級網絡戰略

報告稱，英國將毫不猶豫捍衞價值觀，加強保護基建。外相藍韜文昨重申，想與中國有積極關係但不會犧牲其民主和人權等價值觀，仍須校準對中國的政策。加強印太地區軍事和經濟部署方面，首相約翰遜將下月底訪問印度。報告指，英中關係因香港民主自由受打壓，及中國在英國投資潛藏安全疑慮有變，英國部署航母在印太地區的計劃，料加劇南海軍事緊張。

因應多國擴核舉動，報告建議將英國核彈頭數量上限由目前180枚增至260枚，並為四艘2030年後投入服務的潛艇換上新核彈頭。英國首相約翰遜指，「我們致力裁減核武，同時相信中國亦應要裁減戰略核武」。此外，英國今年內公佈新網絡戰略，又會在今夏成立新的太空指揮中心，目標2030年前有能力透過太空監察捍衞自身利益。

英國聯合部隊司令部司令桑德斯撰文，稱英國參與伊拉克戰事等行動後元氣大傷，中俄趁機在網絡科技戰追趕改變戰略格局，英國應專注發展網絡科技戰，而非擴軍或製新武器，否則有機會未開槍就敗戰。

英國《泰晤士報》／路透社