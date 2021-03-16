阿斯利康（AZ）/牛津疫苗血栓風波繼續擴大，三個歐洲大國德國、法國和意大利前日先後宣佈暫停為國民注射這種疫苗，至今有近20個國家作出相同決定。世衞和歐洲藥品管理局（EMA）強調，暫未有證據顯示血栓個案與疫苗有關，認為民眾應繼續接種。

阿斯利康疫苗售價低，而且方便運送，一度被視為抗疫救星，但隨着月初奧地利一名護士接種後出現嚴重凝血障礙死亡，此後再有多宗血栓報告，丹麥、冰島和挪威等約10個歐洲國家、以至部份亞洲和非洲國家都相繼宣佈暫停使用，等待進一步調查結果，前日加入陣營的還有德、法和意等國。

德國衞生部長施潘試圖淡化公眾疑慮，表示決定是基於疫苗管理機構的意見，只是預防措施；法國疫苗計劃總長費希爾也預期停用該疫苗只是暫時措施，又強調阿斯利康的產品並非次一等，似是關注到近日有民眾因這款疫苗保護率較低而不願使用。

1,700萬人僅37宗

阿斯利康則表示，歐洲27國和英國逾1,700萬接種過該疫苗的人中，截至上周只有37宗血栓報告，比率與其他疫苗相近，並低於所有人口自然出現這現象的數字，認為沒有證據顯示疫苗增加民眾患血栓的風險。

鑑於多國憂心忡忡，世衞和EMA昨日開會商討問題，強調數據沒有證明疫苗引致血栓。其中EMA與阿斯利康口吻一致，稱歐盟每年都有很多人因不同原因出現血栓，接種這款疫苗者患血栓比率似乎不高於一般人口，相信使用的益處多於風險，建議繼續使用。

另外，阿斯利康疫苗是世衞疫苗分派計劃COVAX採用的產品之一，令人擔心血栓風波蔓延至落後國家。世衞助理總幹事西芒澄清，出現問題的疫苗批次都在歐洲製造，沒有供貨給COVAX，真正分配給COVAX的正在印度和南韓生產。

澳泰撐用 巴育接種

雖然阿斯利康疫苗接連傳出壞消息，但有不少國家願意投信心一票。其中泰國昨日開始使用這種疫苗，首先為總理巴育接種，巴育表示「很多人都有憂慮，但我們一定要相信醫生，相信我們的專業醫護」，鼓勵民眾踴躍參與。澳洲首席醫療官凱利亦稱政府絕對支持使用該疫苗，指血栓在澳洲頗為普遍，沒有證據顯示是由疫苗引致。

美聯社/路透社