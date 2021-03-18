土耳其一名忤逆女謊稱自己考入牛津大學醫科，藉此欺騙不辭勞苦地賣花賺錢的母親，定期寄生活費給她。她後來被踢爆根本沒有在海外升學，一直在伊斯坦堡一間地產公司工作，母親的血汗錢只是用來維持其奢侈生活。

現年57歲的婦人古爾塞倫（Gulseren）多年來在安塔基亞（Antakya）的一座墓地外賣花，以賺取兩名子女學費及生活費，尤其是25歲女兒博茲庫特（Merve Bozkurt）告訴她入讀了醫科需要更多金錢，令她更堅持要賣花賺錢。

當地電視台拍攝專題節目訪問這名慈母，古爾塞倫直言：「我賣花賺到的錢，用來支付孩子的教育費用。如果一個人身體健康，工作是最好的事情，花錢在自己孩子身上是美好的......做這樣的工作並不羞恥，有能力工作卻尋求援助才是羞恥。」

外界積極捐助 女兒繼續說謊

節目播出後引起外界極大迴響，不少人捐款援助古爾塞倫，亦有人提出用獎學金來支付博茲庫特「第5年」的學費。電視台後來聯繫到博茲庫特接受訪問，她繼續用謊言掩飾真相，將自己扮演成不會辜負母親心血的孝女。

博茲庫特透露自己「畢業後」會成為神經外科醫生，她指母親要她升上好大學，才會她繼續讀書，她又說：「（媽媽）一生都在努力，她從不希望自己努力白費，雖然遭遇過很多不如意，但她從來沒有遷怒於我們，也從未剝奪過我們，我不會浪費媽媽的心血。」

牛津大學找不到名字揭謊言

不過，後來有人查找牛津大學的學生名冊，發現根本沒有博茲庫特這個學生，甚至查出她並未持有護照，意味她從來沒有出過國，事實的真相是她已在伊斯坦堡生活多年，多年來從母親得到的錢只是維持她的奢侈生活。

她被拆穿真面目後現身說話，她坦言：「我很難過，因為我讓媽媽難過，我編造了整個故事，我讓每個人都相信這個故事，包括我自己。然而，我一直以來都在伊斯坦堡一間地產公司工作。」

英國《太陽報》

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