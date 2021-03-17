英國首相約翰遜周二發表新一份國防、安全及外交政策綜合評估報告，他承認中國的確對英國帶來軍事及民主制度的挑戰，但同時又強調要跟中國維持正面的經濟貿易關係，惹來英國傳媒一致批評。《每日郵報》形容此等同向中國卑躬屈膝，《每日電訊報》縱使向來跟執政保守黨友好，但也批評約翰遜對華立場「天真」。

《泰晤士報》分析指，這份報告意圖提出一個跟中國關係的「平衡發展藍圖」，一方面視北京為「系統性競爭對手」，另一方面則尋求跟中國有共同利益的「合作空間」。

報道提及不少保守黨高層立即批評約翰遜對中國的態度，情報及安全委員會主席劉易斯（Julian Lewis）斥約翰遜竟然想跟「敵對的共產中國」建立更深入的商貿關係，反映「卡梅倫（David Cameron，前英國首相）和歐思邦（George Osborne，前英國財政大臣）的天真仍在持續」。

被批對待中國「太天真」

《每日郵報》的標題更直接形容約翰遜是向中國屈膝（bending the knee to China），因為報告對中國的態度，比起對俄羅斯的態度軟弱得多，約翰遜稱俄羅斯為活躍威脅（active threat），而中國僅是「系統性競爭對手」。

報道引述該黨的國防特別委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）指，曾經期望約翰遜把握機會點出中國所構成的地緣威脅，暗示約翰遜未能做到他所期望。

《每日電訊報》批評較「忍手」，但也直指約翰遜對華立場「天真」，並引述保守黨的前衞生大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）表達「擔憂」。侯俊偉表示，因為即使在「香港和新疆發生了可怕的事情」，中國都只被視為「系統性競爭對手」。

保守黨外交事務委員會主席董勤達（Thomas Tugendhat）認為這份報告將獲得北京「熱烈歡迎」，他指「中國政權會對報告內沒有直接批評而感到高興」，「他們會鬆一口氣」。

駐英公使稱中國「從不主動挑起對抗」

中國駐英國大使館臨時代辦楊曉光周二就回應評估報告涉華內容時指，對英國而言中國並非威脅或系統性競爭者，而是合作夥伴。他又聲稱中國不怕對抗，但「從不主動挑起對抗」，認為各國合作才是正確決定。

英國《泰晤士報》/《每日電訊報》/《每日郵報》/中通社

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