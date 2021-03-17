英國外相藍韜文周三在一個美國阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）發表演說，提到全球民主倒退情況。他稱英國人預期政府會為民主和自由發聲，因這價值觀烙印在他們基因，又指英國從來不怕採取行動，包括在北京打壓香港民主上發聲，但要多國響應才有更大影響力。

藍韜文透過視像發表講話，稱人類自由之火仍在燃燒，包括在香港、緬甸和俄羅斯等，年輕人為將來危及自己性命，一心追求民主、自由及更好的生活。他提到政府去年推出英國版《全球馬格尼茨基問責法》，針對嚴重侵犯人權行為，今年模式會再進一步，作為全球榜樣。他稱，英國從不怕採取行動，但希望獲得盟友及夥伴的共同力量增加影響力。

他又指，冷戰結束以來，全球民主正受到最大威脅，數據顯示近十年獨裁政權的經濟總產值，有望超過世界民主國家的總產值，要關注暴政多於自由的情況。

錄音揭藍韜文私下稱 不能為人權捨棄貿易

英國版《赫芬頓郵報》網站公開一段外流的錄音，內容是藍韜文在外交部一次視像問答會時私下表示，「如果只限與符合《歐洲人權公約》的國家做生意，我們無法跟未來有增長潛力的許多市場達成貿易協議...我們不主張為某些議題而捨棄整段關係，而是通過對話改變對方行為。我認為若我方願意交流，可更有效讓對方作改變」。

他續說：「我知道有些過界的方法，可以不擇手段逼一個國家就範，但我個人原則還是嘗試交流，正面影響對方，即使效果不顯，但這個小心的態度不是空口說白話，還有實際行動。」

外交部發言人就報道回應，指外洩錄音「經過剪接，目的是扭曲外相言論」。發言人補充外相在會議中的完整言論，清晰地重申英國一直為人權挺身發言，包括引用《馬格尼茨基法》制裁個別人員和機構，而非整個國家。

路透社/《赫芬頓郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！