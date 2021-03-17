哈里王子和夫人梅根接受奧花雲費專訪時大舉爆料，包括梅根聲稱跟哈里於當年全球直播的世紀婚禮前3天，已在後花園舉行私人婚禮。有英國牧師引述消息人士，反駁梅根說法，指哈里夫婦在大婚前，曾與為他們證婚的坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby），在花園進行的只是「私人對話」，絕非婚禮儀式，直言「梅根是美國人，所以不明白」。

好友揭哈里曾與父兄通電話

哈里夫婦的美國新聞主播好友蓋爾．金（Gayle King）在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目透露，哈里在接受名嘴奧花雲費專訪後，已分別跟父親查理斯皇儲及兄長威廉王子通話，以她所知「那些對話無甚成果，但他倆很高興起碼至少展開了對話」。

她指，哈里夫婦對於傳媒將專訪的焦點集中在皇室被指種族歧視上感到「沮喪」，「他們一直希望的是皇室介入、要求傳媒停止那些涉及種族主義的不公平、失實及錯誤的報道」。

否定梅根說法 牧師︰婚禮不能無見證人

紐卡斯爾教區牧師愛德華茲（Mark Edwards）表示，匿名的聖公會蘭貝思宮（Lambeth Palace）職員向他透露，坎特伯雷大主教「並不會處理私人婚禮，梅根是美國人，所以不會明白」。消息人士又指，韋爾比曾與哈里夫婦在花園就婚禮一事進行私人對話，「但我可以向你保證，在全國直播活動前沒有舉行過婚禮」。

愛德華茲表示，梅根的說法為神職人員和計劃結婚的情侶帶來困惑，指出在英國封城時期，收到不少人查詢可否舉行私人婚禮，但他都被迫拒絕，「然後我要解釋這並非合法的婚禮，亦不是根據教會法」。

愛德華茲續指，這把一眾牧師置於困難處境，人們總是問：「婚禮應否設有見證人或授權或法律指定的人，還是現在只需臨時安排神職人員？我們可以在沒有見證人下在後花園主持私人婚禮？」

籲大主教發聲明澄清

韋爾比雖已表明不會評論梅根的說法，認為這是私人事務。但愛德華茲認為這事涉及到公眾利益，「作為教會領袖澄清事實」，並希望大主教發表澄清聲明，「我們需要知道我們的政策和流程，不能夠有兩套規則」。

英國過去一周有不少牧師開腔質疑梅根的說法，認為不可能舉行兩次婚禮，亦不可能舉行私人婚禮，因為根據英格蘭教會的婚禮規定至少要兩名見證人，並且沒有限制公眾參加儀式，以當場提出反對。

在奧花雲費專訪播出後，負責4個行政教區的牧師羅賓遜（Tiffer Robinson）在Twitter發文稱︰「你當真覺得他們在皇室大婚前，有機會與坎特伯雷大主教在花園進行合法婚禮而沒有見證人？」

英國《每日郵報》

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